Экс-"НЕАНГЕЛ" Виктория призналась, что ей предлагал сотрудничество известный российский певец

Однако артистка отказалась от продюсирования.

Экс-участница группы "НЕАНГЕЛЫ" Виктория Смеюха поделилась, что когда-то ей предлагал сотрудничество известный российский певец Николай Носков.

По словам Вики, это произошло, когда она пела в группе "НЕАНГЕЛЫ" уже пятый год. Как призналась артистка, несмотря на абьюз и буллинг со стороны коллеги Славы Каминской, она предложение Носкова отклонила. В беседе с DOROTYE Виктория поделилась, что могла сменить страну и жить и работать не здесь. Однако это не единственный фактор, повлиявший на ее решение:

"Мне было очень удобно и приятно находиться с человеком, который сразу подарил мне все то, что я хотела иметь в своей жизни. Все получила в один миг и это было очень успешно. Мы тогда выступали на каком-то корпоративе, Носков увидел, вдохновился голосом. Потом было предложение. Я это воспринимала, но я боялась что-то нарушить. Как-то подвести свою команду. Мне это, конечно, было лестно", — поделилась Смеюха и призналась, что продюсеру "НЕАНГЕЛОВ" Никитину не решилась рассказать об этом предложении.

Певица вспомнила, что Носков предлагал сотрудничество именно ей и обещал золотые горы:

"Николай мне сказал: "Я хочу с тобой как раз работать. Зачем мне с продюсером общаться, если у меня есть идея сделать целый тур, создавать с тобой песни вместе, потому что я восхищен твоим тембром голоса", — вспомнила Виктория.

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