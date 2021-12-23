Экс-"НЕАНГЕЛ" Виктория рассекретила стоимость ее выступления на Новый год

Звезда призналась, что ей не сложно выступить 31 декабря.

Экс-участница группы "НЕАНГЕЛЫ" Виктория Смеюха решила поговорить о своих выступлениях на новогодних праздниках.

Как признается артистка, ей не сложно выйти на сцену 31 декабря. Более того, в этом году звезда также будет выступать на сцене в этот праздничный день. Впрочем, сам Новый год Вика встретит в семейном кругу.

"За 15 лет я привыкла быть на виду и работать для своей любимой публики. Мне не сложно выйти на сцену 31 декабря. Даже несмотря на то, что это семейный праздник, я всегда это понимала", — поделилась знаменитость на съемочной площадке одного новогоднего шоу.

Виктория Смеюха / instagram.com/vikanablack

Кроме того, Вика рассекретила стоимость ее выступления на Новый год. Украинцам придется заплатить кругленькую сумму.

"Это такой коммерческий вопрос, который я не сильно хотела бы обсуждать. Говорить о ценах – это нетворческое дело. Скажу лишь, что это точно не меньше 10 тысяч долларов", — призналась Вика.

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