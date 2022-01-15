Экс-"НЕАНГЕЛ" Виктория шокировала фигурой в бикини и заинтриговала новыми отношениями

Певица показала, как отдыхает на Мальдивах.

Бывшая участница группы "НЕАНГЕЛЫ", украинская певица Виктория Смеюха отдыхает на Мальдивах.

Артистка решила похвастаться не только роскошным отпуском, но и аппетитными формами в купальнике. На своей странице в Instagram знаменитость разместила горячее фото, на котором появилась в черном бикини и накидке-сеточке. Звезда ошарашила подтянутым телом, упругими ягодицами и прокатанным животом.

Виктория Смеюха в бикини / instagram.com/vikanablack

В посте Вика заявила, что счастлива и заинтриговала новыми отношениями.

"Я счастлива и задыхаюсь от любви! Хочется кричать на весь мир от эмоций, переполняющих меня… Мое январское лето на Мальдивах после страстей по-итальянски - это небесный дар или провидение?! Наконец-то ты нашел меня, хотя мы всегда были так близко и у всех на виду. Мне бы молчать, но теперь я ничего не боюсь, потому что вместе мы сила и если бы я не говорила, что хотела, то..." – написала знаменитость.

Со своей стороны, пользователи поспешили поздравить звезду с любовью. Также они выразили восхищение фигурой кумирши.

Вы просто супер! Мечта любого достойного мужчины

Роскошная

Желаю счастья вам и создать крепкую семью

Боже, что за леди? Очаровательная

Счастья и любви

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