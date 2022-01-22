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Экс-"НЕАНГЕЛ" Виктория в бикини свела с ума безупречной фигурой

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Экс-"НЕАНГЕЛ" Виктория в бикини свела с ума безупречной фигурой

Виктория Смеюха в бикини / instagram.com/vikanablack

Звезда показала новые снимки из отпуска.

Бывшая участница группы "НЕАНГЕЛЫ", украинская певица Виктория Смеюха, продолжает наслаждаться райским отдыхом на Мальдивах.

Исполнительница уже показала немало снимков из отпуска, впрочем, звезда не может не опубликовать очередное касивое фото. В частности, в своем Instagram певица поделилась кадрами, на которых изображена бикини.

Виктория Смеюха в бикини / © instagram.com/vikanablack
Виктория Смеюха в бикини / instagram.com/vikanablack

Знаменитость позировала на фоне Индийского океана. Звезда выбрала такие позы, которые идеально продемонстрировали ее безупречную фигуру.

Виктория Смеюха в бикини / © instagram.com/vikanablack
Виктория Смеюха в бикини / instagram.com/vikanablack

"Как же удачно в кадре появился Мальдивский аист, который дополнил мою фотосессию! Дорогие мои, я уже потихоньку освоилась на Мальдивах и ничуть не скучаю: читаю книги, учу новые песни, тренируюсь, гуляю", — поделилась Вика.

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