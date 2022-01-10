Экс-"НЕАНГЕЛ" Виктория впервые рассказала, как Никитин отреагировал на ее ссору со Славой

У продюсера еще были планы на группу после заявления о прекращении ее существования.

Экс-участница группы "НЕАНГЕЛЫ" Виктория Смеюха впервые рассказала, как на ее публичную ссору с экс-коллегой Славой Каминской отреагировал бывший продюсер Юрий Никитин.

В комментарии ТСН Виктория рассказала, что они поговорили с Никитиным перед выходом ее сольного трека "Говори что хочешь". Продюсер был не в восторге от случившегося. Ведь после официального объявления о прекращении карьеры группы, дуэт, согласно договоренности, должен был продолжать выступать на корпоративах:

instagram.com/babaslavka

"Мы поговорили о том, что произошло в СМИ. Мне было, конечно, не по себе с ним разговаривать на тему. Был такой момент тревожный. У нас были одни планы с продюсером, несмотря на то, что мы завершили сотрудничество, у нас были планы работать в "НЕАНГЕЛАХ". Но после этого инцидента у нас приостановилась работа в коллективе. То есть мы теперь не только публично не выступаем, но и не выступаем на корпоративах — то, что мы планировали", — рассказала Виктория.

Вика Смеюха, Юрий Никитин, Слава Каминская

Также артистка призналась, что экс-продюсера удивило, почему она с ним не посоветовалась, прежде чем выставить скандальное видео с тортом в Сеть.

"Юра сказал: "Почему ты со мной не поговорила в этот день?" Я говорю: "Ну, как-то так получилось, что я приняла свое решение и пообщаться с моей аудиторией через соцсети". Но в результате я говрю: "Юр, ты всегда говорил, что я говорю как чувствую и я сегодня говорю то, что хочу", — отметила исполнительница.

Экс-участница "НЕАНГЕЛОВ" Смеюха рассказала, как Никитин отреагировал на ее ссору с Каминской

Напомним, Слава Каминская и Вика Смеюха публично поссорились в ноябре прошлого года. Все началось с того, что Виктория разместила видео, где сидит в ресторане и ест торт с изображением Каминской. Позже Смеюха рассказала, что во время участия в группе неоднократно являлась жертвой буллинга со стороны своей экс-коллеги Славы.

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