Экс-невеста Кличко Хайден Панеттьери кардинально сменила имидж и нарвалась на критику

Экс-невеста украинского боксера Владимира Кличко – американская актриса Хайден Панеттьери – решилась на кардинальные перемены во внешнем виде.

В своем Instagram знаменитость похвасталась новым цветом волос. Хайден больше не блондинка. Теперь у актрисы розовый цвет волос, а ее корни стали зелеными.

Хайден Панеттьери / Фото: instagram.com/haydenpanettiere

Кроме того, пристальные пользователи обратили внимание, что знаменитость прибегла к уколам красоты. Такие перемены во внешнем виде понравились не всем поклонникам актрисы. Хайден обвинили в злоупотреблении филлерами, а также отметили, что ей очень идет блонд, поэтому не стоило краситься.

Мне грустно… Ты красивая от природы, зачем все эти манипуляции

Что ты сделала со своим безупречным лицом?

Ты словно совсем другим человеком стала

Хайден Панеттьери / Фото: instagram.com/haydenpanettiere

Правда, нашлись подписчики, которые поддержали знаменитость. Они отметили, что Хайден очень сильно идет новый цвет волос и она стала красивее.

Напомним, недавно бывшая жена Виталия Кличко тоже удивила поклонников. Наталья Егорова похвасталась упругими ягодицами в пикантном купальнике.

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