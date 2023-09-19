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Экс-невеста Кличко Хайден Панеттьери кардинально сменила имидж и нарвалась на критику

Автор
Валерия СулимаВалерия Сулима
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
1 мин
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Экс-невеста Кличко Хайден Панеттьери кардинально сменила имидж и нарвалась на критику

Хайден Панеттьери / Фото: Associated Press

Актрису раскритиковали за уколы красоты.

Экс-невеста украинского боксера Владимира Кличко – американская актриса Хайден Панеттьери – решилась на кардинальные перемены во внешнем виде.

В своем Instagram знаменитость похвасталась новым цветом волос. Хайден больше не блондинка. Теперь у актрисы розовый цвет волос, а ее корни стали зелеными.

Хайден Панеттьери / © instagram.com/haydenpanettiere
Хайден Панеттьери / Фото: instagram.com/haydenpanettiere

Кроме того, пристальные пользователи обратили внимание, что знаменитость прибегла к уколам красоты. Такие перемены во внешнем виде понравились не всем поклонникам актрисы. Хайден обвинили в злоупотреблении филлерами, а также отметили, что ей очень идет блонд, поэтому не стоило краситься.

  • Мне грустно… Ты красивая от природы, зачем все эти манипуляции
  • Что ты сделала со своим безупречным лицом?
  • Ты словно совсем другим человеком стала
Хайден Панеттьери / © instagram.com/haydenpanettiere
Хайден Панеттьери / Фото: instagram.com/haydenpanettiere

Правда, нашлись подписчики, которые поддержали знаменитость. Они отметили, что Хайден очень сильно идет новый цвет волос и она стала красивее.

Напомним, недавно бывшая жена Виталия Кличко тоже удивила поклонников. Наталья Егорова похвасталась упругими ягодицами в пикантном купальнике.

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Дата публикации
Просмотры
1033
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