Экс-невеста Кличко Хайден Панеттьери кардинально сменила имидж и нарвалась на критику

Актрису раскритиковали за уколы красоты.
Экс-невеста украинского боксера Владимира Кличко – американская актриса Хайден Панеттьери – решилась на кардинальные перемены во внешнем виде.
В своем Instagram знаменитость похвасталась новым цветом волос. Хайден больше не блондинка. Теперь у актрисы розовый цвет волос, а ее корни стали зелеными.
Кроме того, пристальные пользователи обратили внимание, что знаменитость прибегла к уколам красоты. Такие перемены во внешнем виде понравились не всем поклонникам актрисы. Хайден обвинили в злоупотреблении филлерами, а также отметили, что ей очень идет блонд, поэтому не стоило краситься.
- Мне грустно… Ты красивая от природы, зачем все эти манипуляции
- Что ты сделала со своим безупречным лицом?
- Ты словно совсем другим человеком стала
Правда, нашлись подписчики, которые поддержали знаменитость. Они отметили, что Хайден очень сильно идет новый цвет волос и она стала красивее.
Напомним, недавно бывшая жена Виталия Кличко тоже удивила поклонников. Наталья Егорова похвасталась упругими ягодицами в пикантном купальнике.
Читайте также: