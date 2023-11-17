Экс-невеста Кличко Хайден Панеттьери рассказала, как помогает украинским военным, что на передовой

Экс-невеста украинского боксера Владимира Кличко – американская актриса Хайден Панеттьери – рассказала, как помогает украинцам во время полномасштабной войны.

Знаменитость не остается в стороне событий, что происходят в Украине. Актриса помогает украинским защитникам, которые на передовых позициях защищают земли от российских оккупантов. По словам Панеттьери, она занимается медицинским обеспечением. Ради этого актриса даже создала некоммерческую организацию.

"Я создала некоммерческую организацию в начале войны в Украине, которая оказывает медицинское обеспечение и помощь украинцам на передовой", — рассказала актриса в интервью журналу IRK.

Хайден Панеттьери / Фото: Associated Press

Также знаменитость занимается и другими видами благотворительности. В частности, она обращает внимание на проблему загрязнения океанов, а также заботится о животных.

"Я посвятила много времени и энергии сохранению океанов. Также я поддерживаю организации, что занимаются спасением животных", – поделилась знаменитость.

Напомним, недавно Андрей Хлывнюк рассказал о благотворительном туре группы "Бумбокс", где музыканты собирают средства на нужды защитников. Правда, некоторые пользователи раскритиковали артиста, что он уехал с концертами за границу, хотя должен был служить на передовой. Музыкант ответил на замечания критиков.

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