Экс-невеста Кличко Панеттьери обвинила его в том, что он заставил ее отказаться от дочери

Так, Хайден Панеттьери заявила, что экс-жених Владимир Кличко не оставил ей иного выбора, кроме как отказаться от дочери Кайи-Евдокии, которой сейчас 7 лет.

В новом выпуске программы Джади Пинкетт Смит Red Table Talk Панеттьери призналась, что начала употреблять наркотики, когда ей было всего 15 лет. Впрочем, ее зависимость усилилась, когда она родила дочь в 2014 году.

Хайден Панеттьери и Владимир Кличко / Фото: Getty Images

Дочь Панеттьери и Кличко / Фото: twitter.com/haydenpanettier

Позже, в 2018 году Хайден разрешила Владимиру Кличко забрать с собой в Украину Кайю-Евдокию, а сама хотела сосредоточиться на лечении.

"Я собиралась заняться собой, я собиралась вылечиться, а когда станет лучше, она сможет прийти ко мне, и я смогу провести с ней время, но этого не произошло", – говорит Хайден.

Хайден Панеттьери с дочерью / Фото: twitter.com/haydenpanettier

Артистка утверждает, что Кличко заставил его отдать ребенка, подписать бумаги на передачу полной опеки и не оставил иного выбора:

"Если бы (Кличко — ред.) подошел ко мне и сказал: "Я думаю, из-за того, где ты сейчас находишься, и из-за твоей борьбы, которая у тебя есть, было бы хорошо, если бы она (Кайя — ред.) побыла здесь со мной некоторое время", я бы сказала, что хорошо, это имеет смысл, я поняла, я приеду туда, чтобы посетить и все в таком духе. Из-за того, как это было сделано, это очень расстроило меня. Я имею в виду, что это было худшее подписание этих бумаг, самая неистовая вещь, которую мне когда-то приходилось делать в своей жизни", — рассказала Панеттьери, пишет DailyMail.

"The Most Heartbreaking Thing" Hayden Panettiere Has Ever Had To Do В Red Table Talk exclusive, actress Hayden Panettiere reveals его truth o giving up custody of her only child. Пляж в Wednesday for more on what Hayden Calls most heartbreaking thing she ever had to do. Опубликовано Red Table Talk Понедельник, 26 сентября 2022 г.

Артистка добавила, что решение отдать дочь Кличко не было принято в дискуссии, что боксер просто заставил ее подписать бумаги. Панеттьери очень огорчает то, как все это было сделано.

Хайден Панеттьери и Владимир Кличко

Напомним, что Владимир Кличко и Хайден Панеттьери были вместе на протяжении семи лет. В 2014-м актриса родила возлюбленному дочь, а в 2018-м они разошлись и отменили помолвку. Девочка уехала с отцом в Украину. Но с началом полномасштабного вторжения России в Украину Хайден рассказала, что ее дочь находится в другой стране и ей ничего не угрожает. Впрочем, где именно Кайя-Евдокия, актриса не уточнила.

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