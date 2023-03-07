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Экс-невеста Кличко Панеттьери призналась, что сделала операцию по уменьшению груди

Автор
Валерия СулимаВалерия Сулима
Дата публикации
Просмотры
1861
Время на прочтение
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Экс-невеста Кличко Панеттьери призналась, что сделала операцию по уменьшению груди

Хайден Панеттьери / Фото: Associated Press

Знаменитость объяснила, зачем это сделала.

Экс-невеста украинского боксера Владимира Кличко, американская актриса Хайден Панеттьери, призналась, что делала операцию по уменьшению груди.

На такой шаг знаменитость отважилась в ноябре прошлого года. По словам Хайден, она сделала операцию, ведь у нее были комплексы по поводу этого.

"Мне казалось, что мое тело не принадлежит мне", – прокомментировала Хайден изданию Women's Health.

Хайден Панеттьери / © Associated Press
Хайден Панеттьери / Фото: Associated Press

Также актриса добавила, что ничего плохого в подобной операции не видит. Напротив, это помогло ей вернуть уверенность в себе.

"Я не думаю, что есть что-то плохое в том, что кто-то что-то хочет изменить, если это поможет чувствовать себя увереннее. Это все, что я могу сказать. Моя уверенность вернулась", — поделилась экс-невеста Кличко.

Напомним, на днях в семье Хайден случилось горе. Внезапно умер ее младший брат. Недавно стало известно, почему 28-летний Дженсен ушел из жизни.

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