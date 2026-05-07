Экс-невеста Кличко Панеттьери раскрыла, почему они отменили свадьбу и как разорвали отношения

Владимир Кличко и Хайден Панеттьери / © Getty Images

Реклама

Экс-невеста украинского боксера Владимира Кличко — американская актриса Хайден Панеттьери — объяснила, почему они перенесли свадьбу, от которой потом в итоге отказались.

Парочка начала встречаться в 2009 году, а их отношения казались идеальными. Наконец, в октябре 2023-го Кличко и Панеттьери объявили о помолвке. Актриса готовилась к свадьбе, выбирала платья. В интервью Us Weekly Хайден уверяет, что все уже было готово для празднования. Однако боксер решил неожиданно перенести свадьбу. Актриса признается, что это просто выбило ее тогда из колеи и она чувствовала себя разбитой.

«Мне казалось, будто мое эго было полностью разрушено за считанные секунды. У меня уже была целая книга с эскизами моих свадебных платьев. Мы ездили в Италию и встречались с Armani. Все уже было подготовлено. И в тот момент то, что он мог такое сказать… Я не собиралась сидеть и умолять кого-то жениться на мне», — вспоминает артистка.

Реклама

Владимир Кличко, Хайден Панеттьери и их дочь

Впоследствии Владимир Кличко все же предложил Хайден Панеттьери заключить брак, однако на этот раз она уже отказалась. Актриса объяснила это тем, что ее обидело первое решение боксера перенести свадьбу. Поэтому, единственный выход, который она видела, это все завершить.

«Единственный способ хоть как-то сохранить себя, удержать уверенность в себе и не рассыпаться полностью… Лучшим способом, который я тогда видела, было просто все перечеркнуть. Я не хотела дать ему удовольствие увидеть, насколько сильно это меня сломало. Только спустя годы я решилась спросить его — почему. Я была настолько обижена на него, что не могла позволить себе быть настолько уязвимой», — делится актриса.

Напомним, у бывших влюбленных есть общая дочь. 11-летняя Кая-Евдокия живет вместе с отцом. Ранее Хайден Панеттьери объяснила, почему отказалась от опеки над ней и в каких отношениях они находятся сейчас.

Новости партнеров