Экс-невеста Кличко Панеттьери рассказала о самой большой претензии их 9-летней дочери к отцу

Бывшая невеста боксера Владимира Кличко, американская актриса Хайден Панеттьери рассказала о воспитании их 9-летней дочери Каи Евдокии.

Панеттьери, которая раньше рассказала, как часто видится с дочерью, находящейся на опекунстве отца, поделилась, какую наибольшую претензию 9-летняя девочка имеет к Кличко.

Так, по словам Хайден, Каи Евдокии не нравится, что она добирается до школы не на машине или автобусе вместе с другими детьми, а на лодке:

"Это не просто лодка, это большая лодка, эта удивительная лодка! И не просто какой-то капитан, а самый лучший и самый крутой капитан!" – сказала Панеттьери, копируя украинский акцент своего бывшего, когда он описывал ей ситуацию, пишет E! Новости.

Владимир Кличко и Хайден Панеттьери с дочерью / Фото: people.com

Панеттьери объясняет отвращение Каи к этому распорядку дня. Однажды Кличко даже предложил дочери пригласить к ним ее друзей переночевать, чтобы однажды утром они все вместе могли поехать в школу на лодке. Хайден добавила, что их дочь хочет, чтобы "с ней обращались как со всеми остальными". Актриса призналась, что ее "успокаивает" то, что ее ребенок предпочитает быть "как все остальные дети".

Напомним, ранее мы рассказывали о том, как выглядит единственная дочь экс-влюбленных Владимира Кличко и Хайден Панеттьери.

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