Экс-невеста Кличко Панеттьери рассказала о встречах с их 9-летней дочерью и о ее увлечениях

Актриса и боксер тщательно скрывают дочь от публики, однако Хайден раскрыла подробности ее воспитания.

Бывшая невеста боксера Владимира Кличко – американская актриса Хайден Панеттьери – рассказала о встречах с их 9-летней дочерью и о ее увлечениях.

Экс-влюбленные тщательно скрывают Евдокию от публики. Однако Хайден приоткрыла занавес жизни ее единственной дочери. Как рассказала актриса в интервью E! News девочка очень любит плавать. Увлечение водой Евдокии передалось от мамы. Актриса говорит, что во время беременности не вылезала из бассейна.

Владимир Кличко, Хайден Панеттьери и их дочь

"Когда я была беременна, я проводила каждый час не на съемочной площадке, а в бассейне на заднем дворе. Она родилась с любовью к воде", – поделилась актриса.

Также Евдокия, как и ее мама, любит верховую езду. Когда Панеттьери встречается с дочерью, они часто прогуливаются на лошадях и плавают в бассейне.

Хайден Панеттьери с дочерью от Владимира Кличко

А вот стать известной актрисой 9-летняя девочка не планирует. Как говорит Хайден, Евдокия не стремится к публичности.

"Меня все время спрашивают: "Если бы она хотела стать певицей или актрисой, что бы ты сказала?". Я смотрю на нее и вижу, это не ее. Она не любит выступления. Она вся в лошадях", — рассказала артистка.

Кстати, Панеттьери поделилась, что ее дочь очень похожа на нее снаружи, правда, ростом пошла у своего папу.

Владимир Кличко с дочерью / Фото: instagram.com/klitschko/

Отметим, дочь Хайден Панеттьери и Владимира Кличко живет вместе со своим отцом. После разрыва их отношений боксер получил полную опеку над девочкой, ведь у актрисы были проблемы с алкоголем и наркотическими веществами. Поговаривают, что Владимир Кличко сейчас живет вместе с дочерью в Киеве. С воспитанием Евдокии боксеру помогает его мама Надежда Ульяновна.

Напомним, недавно певец Виктор Павлик опубликовал редкое фото со своей взрослой дочерью от второго брака. Также артист показал, как выглядит его внук.

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