Экс-невеста Кличко Панеттьери впервые вышла на связь после слухов о ее принудительной госпитализации

Экс-невеста украинского боксера Владимира Кличко – американская актриса Хайден Панеттьери – отреагировала на слухи о госпитализации красноречивыми фото.

Так, в Instagram звезда расставила все точки над "і". Правда, сделала она это довольно интересным способом. Хайден опубликовала ряд фото из своего отпуска и дала понять, что с ней все хорошо и волноваться не стоит.

Тем не менее, актриса не раскрыла, где именно сейчас отдыхает, но намекнула, что покинула США. Как говорит экс-невеста Кличко, ей удалось обойти период начала смертельного урагана "Милтон". И добавила, что она очень переживает за жизни американцев, которые остаются в эпицентре угрожающего стихийного бедствия.

Хайден Панеттьери / Фото: instagram.com/haydenspanettiere

"Отпуск... Едва избежала урагана. Берегите себя. Я мыслями со всеми, кто пострадал", — написала Панеттьери.

В то же время в комментариях фаны сделали Хайден множество комплиментов ее внешнему виду: "Тебе так подходит этот отпуск!", "Какая милая! Развлекайся", "Всегда отступай и заботься о красивой себе".

Напомним, недавно иностранные издания сообщали о неутешительном состоянии здоровья Хайден Панеттьери. Поговаривали, что она лечится от наркозависимости в реабилитационном центре, куда ее принудительно привез родственник.

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