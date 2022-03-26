Экс-невеста Кличко Паннеттьери устроила масштабную драку с бойфрендом на улице - видео

Актриса и ее любимый-криминалист ввязались в драку с компанией.

Бывшая невеста украинского боксера Владимира Кличко, американская актриса Хайден Панеттьери, похоже, еще раз дала шанс своему импульсивному любимому Брайану Хикерсону.

На днях парочку застали в одном из ресторанов Лос-Анджелеса, где они вместе ужинали. Но в какой-то момент что-то пошло не так и между Брайаном и одним из посетителей заведения произошел спор. По итогу, Хикерсон даже плюнул в своего соперника.

Охране ресторана удалось несколько уладить конфликт и попросить нарушителей покоя покинуть заведение.

А уже на улице началось страшное – Хайден и Брайан ввязались в масштабную драку. Панеттьери пыталась оттянуть своего бойфренда и увести его, впрочем, не удержалась на ногах и ей тоже досталось. Хайден выкрикивала Хикрсону "Браян, тюрьма".

Вероятно, таким образом артистка пыталась любимого предупредить о последствиях того, что может произойти, если появятся копы, потому что, как известно, Хикерсон находится на испытательном сроке до 2025 года.

Напомним, что Брайан Хикерсон и экс-возлюбленная Владимира Кличко Гайден Панеттьери начали встречаться четыре года назад.

Гайден Панеттьери и Брайан Гикерсон / Getty Images

Но уже через полгода в Сети появилась информация, что бойфренд жестоко избил Хайден — оставил на ее теле многочисленные синяки, а также разбил ей нос. Его арестовали, но позже отпустили под залог.

Однако суд запретил Хикерсону приближаться к Хейден ближе, чем на 90 метров. Любимому актрисе светило лишение свободы до 4 лет, но как оказалось, для этого в деле не хватило улик и с него сняли обвинения.

В феврале 2020-го ситуация повторилась и Хикерсон снова ударил Хайден. Впоследствии через суд Панеттьери запретила бывшему приближаться к ней.

Через два месяца экс-бойфренда Хейден Панеттьери официально обвинили в домашнем насилии и предъявили ему уголовное обвинение. В апреле его заключили в тюрьму.

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