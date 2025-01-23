Экс-невеста Парфенюка сделала маммопластику и показала, как выглядит ее грудь после операции

Бывшая невеста певца Ильи Парфенюка – блогерша Симбочка – решилась на маммопластику.

Об этом звезда Сети рассказала в своем Telegram-канале. Блогерша поделилась, что уже перенесла хирургическое вмешательство. Правда, Симбочка признается, что тело после операции очень сильно болит. Поэтому она подозревает, что реабилитация будет не из легких. Также бывшая невеста Парфенюка уже показала первые фото ее бюста после операции. Сейчас время блогерша носит специальный бандаж. Тем временем внимательные пользователи обратили внимание, что на подбородке у Симбочки виднеется повязка. Так что фанаты подозревают, что она сделала еще какую-то пластическую операцию, кроме маммопластики.

"Я на связи. Очень тяжелая будет реабилитация. Хотя видео после я видела, очень красиво вроде как", — поделилась блогерша.

Блогерша Симбочка сделала маммопластику / Фото: Фото из социальных сетей

Звезда Сети также поделилась, что чувствует, что результат будет отличным. Тем более Симбочке не понадобилась подтяжка. Врач заверил, что после грудного вскармливания бюст блогерши сохранил форму. Так что без подтяжки у Симбочки не будет дополнительных швов.

"Врач сказал, что мне повезло, что грудь очень красивая после вскармливания. Необходимости делать подтяжки нет, то есть дополнительных швов не будет", — поделилась блогерша.

Блогерша Симбочка сделала маммопластику / Фото: Фото из социальных сетей

Напомним, недавно бывшая невеста Ильи Парфенюка шокировала подробностями их разрыва. Также блогерша удивила его отношением к их совместной дочери, которой еще даже не исполнился год.

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