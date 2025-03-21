Экс-невеста Парфенюка слила компромат на звезду и шокировала жестоким унижением во время беременности

Украинская блогерша Симбочка публично заявила об абьюзе в уже прежних отношениях с женихом, певцом Ильей Парфенюком.

Пара объявила о разрыве незадолго после рождения у них дочери в прошлом году. Они подчеркнули, что больше не вместе ради "сохранения морального и духовного здоровья". После этого в Сети ходили слухи о домашнем насилии со стороны звезды. Впрочем, тогда Парфенюк публично опровергал это.

В свою очередь, блогерша Симбочка уверяет, что это правда. Свои слова она подтвердила в интервью Василию Тимошенко. В частности, звезда Сети впервые публично дала послушать запись ссоры с Парфенюком на диктофоне, когда они еще были парой. Во фрагменте слышится голос исполнителя, который нецензурно и жестоко поливает грязью избранницу и обвиняет ее в том, что она "ломает ему будущее". В то же время на фоне звучат звуки ударов.

Симбочка обнародовала запись ссоры с Парфенюком

Также блогерша добавляет, что не всегда сдерживалась и иногда тоже могла приложить физические усилия во время очередной ссоры. Тем не менее, всегда инициировала диалоги и предлагала больше общаться о таких вспышках агрессии.

"Были очень жестокие ссоры. Но я не идеальна тоже. Я и ругалась, и толкала его. И я же не сидела, как мышка, когда он на меня кричал. Он и я очень вспыльчивые. Потом с беременностью я была спокойнее, а он был очень агрессивным. Мне иногда становилось страшно. Я ему даже говорила: "Что мне нужно сделать, когда ты снова будешь таким агрессивным. Ведь я даже не говорю тебе ничего в ответ и не пытаюсь провоцировать. Давай проговаривать, почему у нас такие ссоры, что я не так делаю", - рассказала бывшая артиста.

Илья Парфенюк и Симбочка с дочерью / Фото: instagram.com/simbochkka

Несмотря на все, Симбочка отмечает, что Парфенюк не бил ее. Правда, в тот же момент блогерша вспоминает случай, когда она была на седьмом месяце беременности и Парфенюк грубо бросил ее на кровать. В результате девушка ударилась животом об изголовье кровати.

"Он поднимает меня за волосы, начинает трясти. Не скажу, что он меня избил, нет. Он меня поднимает и бросает на кровать, где я ударилась животом об изголовье кровати. Это был мягкий матрас, но все равно больно — у меня там ребенок. Забирается на меня сверху, держит за горло. Не душит, просто держит. И говорит: "Ты мерзость, недостойная жизни". До сих пор не понимаю, почему он со мной так поступил", – шокировала Симбочка.

Напомним, недавно певица Настя Каменских заговорила о своих ошибках в отношениях и заинтриговала фанатов концом чувств.

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