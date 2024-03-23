Экс-"невеста" Виталия Козловского отреагировала на его женитьбу и будущее отцовство

Украинская интервьюер и блогер Рамина Эсхакзай не осталась в стороне новости о том, что ее экс-"возлюбленный", певец-защитник Виталий Козловский впервые станет отцом.

На изменения в личной жизни своего "бывшего" Рамина оригинальным образом отреагировала на своей странице в Instagram. В фотоблоге она разместила селфи с Козловским, где они улыбаются, а Виталий держит Рамину за плечо.

"Пинаколада" — дело случая. И все же Шекспир напишет не про нас", — подписала снимок Эсхакзай.

Виталий Козловский и Рамина Эсхакзай / Фото: instagram.com/raminalalala

Отметим, что о романе между Раминой Эсхакзай, которая была участницей романтического реалити "Холостяк 5" и певцом Виталием Козлвоским, стало известно в 2016 году. Исполнитель даже делал предложение своей избраннице. Впрочем, в 2017-м стало известно, что Эсхакзай ушла от Козловского.

Виталий Козловский и Рамина Эсхакзай

В конце 2022 года певец признался, что его роман с Раминой был фиктивным. Мол, инициатором создания всей этой истории об их отношениях была Рамина. И все это было сделано ради пиара. После этого знаменитости очень редко общались. Впрочем, по словам Козловского, Рамина всегда поддерживает все его музыкальные премьеры в своих соцсетях.

Виталий Козловский и Рамина Эсхакзай

Напомним, на днях Виталий Козловский подтвердил, что впервые станет отцом. Артист показал свою беременную жену в клипе на лирический трек "Рубіж".

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