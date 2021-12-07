Экс-невеста заявила, что скандальный Мэрилин Мэнсон угрожал ее 8-летнему сыну

Женщине пришлось переехать в Нэшвилл.

Известная американская актриса, певица и экс-невеста Мэрилина Мэнсона, Эван Рэйчел Вуд, заявила, что артист угрожал ее 8-летнему сыну.

Артистка поделилась, что скандальный рокер говорил ей, что изнасилует ее сына. К слову, актриса рассказала, что ей пришлось установить окна из пуленепробиваемого стекла и стальную дверь в своем доме в Лос-Анджелесе. Позже, из-за угроз Менсона, Рэйчел переехала в Нэшвилл.

Мэрилин Мэнсон и Эван Рэйчел Вуд / Getty Images

"Я получила тяжелую травму: физическую и эмоциональную. Я боюсь, что он отомстит мне за то, что я дала против него показания. Он захочет причинить вред мне, моему сыну и членам моей семьи", — сказала Эван Рэйчел Вуд, пишет Daily Mail.

Кроме того, звезда добавила, что постоянно получает угрозы от фанатов рокера. Актрисе пишут, что знают, где она живет. Если же Рэйчел не "отстанет" от Менсона, то они "убьют" ее.

Напомним, Эван Рэйчел Вуд одна из первых обвинила Мэрилина Мэнсона в насилии. Знаменитость заявила, что музыкант несколько лет оскорблял и издевался над ней.

Эван Рэйчел Вуд и Мэрилин Мэнсон / Getty Images

В общем, о физическом и психологическом насилии со стороны исполнителя рассказали уже более десятка женщин. Однако сам музыкант утверждает, что такие заявления о насилии – это "ужасное искажение реальности".

Впрочем, в середине ноября The Rolling Stone опубликовало расследование, которое касается Мэрилина Мэнсона. В нем отмечается, что музыкант якобы запирал женщин в своем доме в Западном Голливуде в звуконепроницаемой комнате из стекла и подвергал их психологическим пыткам.

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