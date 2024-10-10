Экс-невесту Кличко Панеттьери принудительно отправили в реабилитационный центр – СМИ

Экс-невеста украинского боксера Владимира Кличко – американская актриса Хайден Панеттьери – оказалась в реабилитационном центре.

Об этом изданию In Touch сообщил источник, приближенный к семье. Актрису якобы принудительно отправили на лечение в реабилитационный центр 6 октября. Случилось это после того, как родственник Панеттьери прибыл в Лос-Анджелес, чтобы оказать помощь артистке.

Хайден Панеттьери / Фото: Associated Press

Состояние Хайден его якобы обеспокоило, поэтому были приняты радикальные решения по ее лечению. Более того, оказалось, что в доме актрисы проживал ее экс-возлюбленный-абъюзер Брайан Хикерсон, который во время их отношений жестоко избивал Панеттьери. Поэтому обеспокоенный родственник артистки также выгнал мужчину из ее дома.

Отмечается, что семья вмешалась в личную жизнь актрисы после того, как тревогу забили поклонники звезды. Фанаты были обеспокоены ее недавним интервью изданию People, где она выглядела нетрезвой. Пользователи предположили, что в Панеттьери, у которой были проблемы со злоупотреблением наркотическими веществами, случился срыв.

Хайден Панеттьери / Фото: instagram.com/people

Кстати, сама актриса тогда тоже комментировала скандальное видео. Артистка опровергла рецидив и объяснила, почему выглядела нетрезвой.

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