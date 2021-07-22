Экс-невесту Кличко заметили в компании бойфренда, который ее жестоко избил

Хайден Панеттьери застукали с бывшим после его освобождения из тюрьмы.
Бывшую невесту боксера Владимира Кличко, американскую актрису Хайден Панеттьери заметили в компании экс-возлюбленного-абьюзера Брайана Хикерсона.
Как пишет издание E! Online, бывших застали в минувшую субботу во время свидания в Западном Голливуде. Парочка в компании друзей сначала пила пиво, а потом танцевала. Отметим, что встреча Хайден и Брайана состоялась сразу после того, как мужчина вышел из тюрьмы.
За решеткой Хикерсон провел 45 дней после того, как неоднократно жестоко избивал Панеттьери. Сейчас он также находится на четырехлетнем испытательном сроке и проходит курсы, где мужчинам рассказывают, что аьбюз — это плохо.
"Я наслаждался слабоалкогольных пивом, а Хайден не пила. Мы пошли в новый ресторан, расположенный в Техасе, ведь, как парень с юга, я большой поклонник музыки кантри. Так что да, там были и танцы. Мы с Хайден больше не вместе, но работаем над дружбой", — заверил Хикерсон.
Он добавил, что у них с Хайден давняя история вместе, поэтому первый шаг к его выздоровлению от абьюза это "возмещение ущерба":
"Это именно то, что Хайден достаточно любезно позволила мне сделать", — добавил Брайан.
Напомним, что Брайан Хикерсон и экс-невеста Владимира Кличко Хайден Панеттьери начали встречаться три года назад.
Но уже через полгода в Сети появилась информация, что бойфренд жестоко избил Хайден — оставил на ее теле многочисленные синяки, а также разбил ей нос. Его арестовали, однако позже отпустили под залог.
Однако суд запретил Хикерсону приближаться к Хайден ближе, чем на 90 метров. Любимому актрисы светило лишение свободы до 4 лет, но как оказалось, для этого в деле не хватило доказательств и с него сняли обвинения.
В феврале 2020-го ситуация повторилась и Хикерсон снова ударил Хайден. Вскоре через суд Панеттьери запретила бывшему приближаться к ней.
Через два месяца ексбойфренда Хейден Панеттьери официально обвинили в домашнем насилии и выдвинули ему уголовное обвинение. В апреле его арестовали.