Экс-невесту Кличко заметили в компании бойфренда, который ее жестоко избил

Хайден Панеттьери застукали с бывшим после его освобождения из тюрьмы.

Бывшую невесту боксера Владимира Кличко, американскую актрису Хайден Панеттьери заметили в компании экс-возлюбленного-абьюзера Брайана Хикерсона.

Как пишет издание E! Online, бывших застали в минувшую субботу во время свидания в Западном Голливуде. Парочка в компании друзей сначала пила пиво, а потом танцевала. Отметим, что встреча Хайден и Брайана состоялась сразу после того, как мужчина вышел из тюрьмы.

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За решеткой Хикерсон провел 45 дней после того, как неоднократно жестоко избивал Панеттьери. Сейчас он также находится на четырехлетнем испытательном сроке и проходит курсы, где мужчинам рассказывают, что аьбюз — это плохо.

"Я наслаждался слабоалкогольных пивом, а Хайден не пила. Мы пошли в новый ресторан, расположенный в Техасе, ведь, как парень с юга, я большой поклонник музыки кантри. Так что да, там были и танцы. Мы с Хайден больше не вместе, но работаем над дружбой", — заверил Хикерсон.

Хайден Панеттьери и Брайан Гикерсон / Getty Images

Он добавил, что у них с Хайден давняя история вместе, поэтому первый шаг к его выздоровлению от абьюза это "возмещение ущерба":

"Это именно то, что Хайден достаточно любезно позволила мне сделать", — добавил Брайан.

Хайден Панеттьери / instagram.com/haydenspanettiere

Напомним, что Брайан Хикерсон и экс-невеста Владимира Кличко Хайден Панеттьери начали встречаться три года назад.

Но уже через полгода в Сети появилась информация, что бойфренд жестоко избил Хайден — оставил на ее теле многочисленные синяки, а также разбил ей нос. Его арестовали, однако позже отпустили под залог.

Однако суд запретил Хикерсону приближаться к Хайден ближе, чем на 90 метров. Любимому актрисы светило лишение свободы до 4 лет, но как оказалось, для этого в деле не хватило доказательств и с него сняли обвинения.

В феврале 2020-го ситуация повторилась и Хикерсон снова ударил Хайден. Вскоре через суд Панеттьери запретила бывшему приближаться к ней.

Через два месяца ексбойфренда Хейден Панеттьери официально обвинили в домашнем насилии и выдвинули ему уголовное обвинение. В апреле его арестовали.

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