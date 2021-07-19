Экс-охранник Бритни Спирс рассказал, как ее пичкали наркотиками с противозачаточными

У артистки были галлюцинации.

Бывший телохранитель певицы Бритни Спирс, которая на днях в эмоциональном посте послала на х*й недовольных ее танцами, рассказал о том, как ее пичкали наркотиками.

По словам Фернандо Флоренса, он начал работать с Бритни в 2010-м — через год после того, как отец артистки стал ее опекуном из-за ее психического расстройства. Как рассказал Флоренс изданию The Sun, раз в неделю в дом Спирс приезжала женщина, которая давала ей "коктейль из сильнодействующих наркотиков и противозачаточные препараты".

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"Я объяснял Бритни, что это такое: три антипсихотика и противозачаточные таблетки", — поделился экс-бодигард.

Он вспомнил, что после этих препаратов у певицы начинались галлюцинации:

"Она теряла разум и говорила о параллельных мирах. Она целыми днями смотрела телевизор или занималась спортом. В упадке настроения она плакала, слушая It's A Man's World", — рассказал Флоренс.

instagram.com/britneyspears

Экс-охранник также отметил, что за телефоном артистки следили, и ей не разрешалось выходить на улицу в одиночку. А если исполнительница хотела хоть что-то сделать, она обязательно должна была спросить об этом отца. Кроме того, отец по 3-4 раза в день звонил Бритни, чтобы узнать, что происходило. Если же кто-то из гостей посещал дом Спирс в Лос-Анджелесе, их сумки обязательно обыскивали.

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Напомним, на днях Бритни Спирс показала новый странный танец в гостиной и подала сигнал фанам. Артистка продолжает делать то, что может.

Недавно Бритни Спирс впервые за 13 лет опекунства своим отцом сделала публичное заявление в зале суда. Певица выступала в течение 20 минут и за это время рассказала, что не обладает своей жизнью и хочет вернуть свои права.

По словам исполнительницы, во время принудительного лечения ей назначили литий, из-за употребления которого она чувствовала себя "будто пьяной" на протяжении 5 лет. Кроме того, по словам звезды, ее заставили поставить внутриматочную спираль, чтобы она не могла иметь детей, без права удалить ее.

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