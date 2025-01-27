Экс-подопечная Меладзе назвала причину его развода с Верой Брежневой после восьми лет брака

Певица Анастасия Приходько, продюсером которой когда-то был композитор Константин Меладзе, высказалась о его разводе с Верой Брежневой.

Артистка убеждена, что проблемы в паре начались на фоне творческого кризиса. В частности, Константин Меладзе потерял вдохновение и перестал писать песни. Тем временем Вера была вынуждена обращаться к другим авторам. Анастасия Приходько убеждена, что на этом фоне начались ссоры.

"Лично мое мнение, как я думаю. У Кости бывают такие моменты, когда он выпадает из обоймы и ничего не пишет. У него есть такой момент, когда он не может писать. Когда я посмотрела на промежуток времени между выпуском песен Веры Брежневой, а потом я замечаю, что это не почерк Константина Меладзе, я понимаю, что Вера пошла где-то искать песни. На фоне того, что два творческих человека, мне кажется, что начались ссоры", — рассказала певица в проекте "33 вопроса".

Вера Брежнева и Константин Меладзе / Фото: facebook.com/BrezhnevaVera

Анастасия Приходько считает, что Вера Брежнева требовательная, тем временем Константину Меладзе для того, чтобы творить, необходима муза. Певица убеждена, что композитор перестал вдохновляться своей женой. В конце концов это привело к тому, что супруги после восьми лет брака объявили о разводе.

"Вера – она более такая, требовательная, а Костя, если впадает в депрессию, то пока он сам из нее не выйдет, его ничего не заставит сесть за рояль. Он человек такой: муза есть – он пишет, заставить его написать – никогда в жизни не будет. Он пишет только тем проектам, которыми он вдохновляется. Мне кажется, он просто перестал ею вдохновляться. Ну, это только мое мнение", - убеждена артистка.

Напомним, недавно Анастасия Приходько высказалась и о своих отношениях с мужем. Артистка раскрыла, чем занимается ее возлюбленный и как они делят деньги в семье.

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