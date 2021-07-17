Экс-подопечная MONATIK Nino рассказала, как отпраздновала школьный выпускной

Также артистка поделилась, собирается ли в этом году поступать в университет.

Экс-подопечная продюсера MONATIK, певица Nino в этом году выпустилась из школы.

В программе "Світське життя" юная артистка поделилась, как прошел выпускной вечер и с какими оценками закончила школу.

"Очень хорошо прошло, я очень рада, что я попала на этот выпускной, потому что, когда всем вручали аттестаты, меня не было, потому что у нас был концерт в Одессе, а для меня концерты в приоритете. Когда я увидела аттестат, я поблагодарила всех учителей за хорошие оценки. Я старалась, я училась, старалась ничего не пропускать и они мне во многом помогали, я очень за это благодарна. Худшие оценки по физкультуре и математике. Английский для меня очень важен, у меня была десятка", — поделилась исполнительница.

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Также звезда рассказала, изменилось ли к ней отношение одноклассников после ее популярности, ведь в школу артистка очень редко приходила, поскольку училась удаленно. Так, Нино Басилая отметила, что не знает, что такое буллинг. Певица очень благодарна своим друзьям-одноклассникам, которые всегда ее поддерживают.

"Пришла на выпускной и включили мои песни, это было очень приятно, несмотря на то, что я не училась с ними уже 4 года. Они всегда меня поддерживают, никогда не чурались", — отметила она.

Кроме того, знаменитость рассказала о своей платье: "Мы шили его. Мама говорит: "Нино, выпускной один раз в жизни, надо сшить платье". Поэтому выбирала мама. Платье было розовым, короткым и с длинным шлейфом".

instagram.com/nino.basilaya.official

Исполнительница не сдавала в этом году ВНО, поскольку еще в декабре решила, что в 2021-м не будет вступать в университет. А уже в сентябре Нино начнет готовиться к оцениванию, поскольку хочет поступать в академию музыки имени Глиэра.

"Высшее образование нужно, я так считаю, так считает моя семья. Я обещаю себе и вам, и всей семье, что я сделаю это в следующем году и очень надеюсь, что через год мы здесь будем говорить о том, что я уже учусь в Глиэра", — добавила артистка.

Напомним, ранее подопечные MONATIK рассказывали, какой гонорар получают. Сам мультиартист отметил, что это хорошая сумма.

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