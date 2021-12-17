Экс-подопечная MONATIK Nino выпустила первый трек после прекращения сотрудничества с ним

Артистка представила оптимистический трек-манифест "В ожидании тебя".

Экс-подопечная MONATIK Corporation Nino Basilaya впервые после ухода из лейбла артиста представила трек.

Исполнительница записала композицию "В ожидании тебя". Автором трека выступила Анастасия Пустовит, которая в один из вечеров просто отправила трек в директ Нино с фразой: "Это песня о тебе".

По словам певицы, она нажала на play – и буквально сразу же начала плакать, настолько точно слова отражали ее личную историю. Это история борьбы за свое место в этом мире, за любимых людей, которые не всегда бывают рядом. В песне есть тот оптимистический принцип, который помог девушке справиться со многими вызовами и трудностями. Аранжировкой песни занимался Андрей Вдовиченко.

"Песня "В ожидании тебя" очень близка мне. Честно, иногда мне кажется, что "весь мир против меня", но вера в лучшее всегда побеждает! Этот трек – на 100% о моей реальности, о том, насколько меня держит чувство привязанности к человеку, которого я действительно хочу видеть и слышать, кого я так люблю. Эта песня вызывает чувство свободы и легкости, как и должно быть с реальной любовью: она окрыляет тебя и делает счастливым", — рассказала Нино.

Отметим, что Nino Basilaya – это новое лицо украинской поп-музыки. Несмотря на молодой возраст, Нино уже преуспела в телевизионном проекте "Голос.Діти", дойдя до финала. Именно на этом проекте началось ее сотрудничество с Дмитрием Монатиком, который был наставником девушки, а позже стал продюсером, подписав на свой лейбл. Этим летом Нино отправилась в сольное плавание как независимая артистка.

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