Экс-подопечная Потапа Michelle Andrade выпустила первую с начала войны песню на украинском

Экс-подопечная продюсерского центра Потапа и Ирины Горовой MOЗGI Entertainment Michelle Andrade порадовала поклонников новой музыкальной работой.

Так, артистка выпустила ремикс на композицию "Мою любов" украинской певицы Sofia Shanti, которую, кстати, записала в дуэте с автором трека. София выпустила оригинальную версию песни в мае этого года. В композиции говорится о размышлениях девушки, которая переживает любовную драму и превращает свои переживания в мощное высказывание.

В новой версии трека артистки добавили к песне новых смыслов и создали композицию в концепции girl power.

В свою очередь, поклонники признались, что им песня в дуэтном исполнении пришлась по вкусу: "Песня красивая! Очень понравилось, как соединились голоса!", "Девочки, вы – огонь!", "Вокал классно сочетается. Песня класс. Я почувствовал", "Парт Миши, конечно, бодрее, чувствуется разница уровней. В любом случае очень годный продакшн".

Michelle Andrade и Sofia Shanti / Фото: instagram.com/mishvirmish

Напомним, что в июне этого года Michelle Andrade рассказала, что она и Позитив больше не артисты продюсерского центра MOЗGI Entertainment, который основали Ирина Горовая и Потап. Также Мишель поделилась, что и сам продюсерский центр сменил свой ориентир в работе и теперь это открытый лейбл, готовый предоставить свои услуги разным артистам.

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