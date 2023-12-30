Экс-подопечная Потапа Мишель Андраде честно ответила, общается ли сейчас со скандальным рэпером

Украинская певица и экс-подопечная продюсерского центра Потапа и Ирины Горовой MOЗGI Entertainment Мишель Андраде честно призналась, общается ли с артистом после хейта украинцев в его сторону.

Мишель ответила, что прекратила любое общение с Потапом. По ее словам, прошло то время, когда они были нужны друг другу. К тому же, Андраде прокомментировала скандальное поведение звезды. Она намекнула на то, что у ее экс-продюсера настал период, когда он ошибается.

Мишель Андраде и Потап

"Мы до того, как началась полномасштабная война, перестали общаться с Потапом вообще. Потому что время пришло. Иногда так бывает, что ты продолжаешь общение с друзьями, а иногда бывает так, что ты понимаешь, что нет, не нужно больше. У каждого человека есть моменты, когда он ошибается. Мне кажется, что он такой период сейчас и переживает", - рассказала певица в программе "Ранок у великому місті".

Мишель Андраде / Фото: instagram.com/mishvirmish

Отметим, что с 2016 года певица Michelle Andrade находилась в составе продюсерского центра MOЗGI Entertainment. Впрочем, незадолго после начала войны она прекратила сотрудничество и объяснила почему. Также артистка призналась, как сейчас организует свою сольную карьеру.

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