Экс-подопечная Потапа ответила, почему раньше не обвиняла продюсера в харасменте: "В Украине молчала бы"

Также исполнительница прокомментировала, с какой целью рассказала такие скандальные подробности о репере.

Украинская певица GIP C, настоящее имя которой Евгения Горбань, ответила, почему раньше не рассказывала, что якобы стала жертвой харасмента, когда была участницей группы NZK и сотрудничала с репером и продюсером Потапом.

В своем Instagram исполнительница призналась, что боялась это делать из-за угроз. По словам певицы, в Украине она бы не решилась рассказать о таких скандальных подробностях. Сейчас же певица находится в США, поэтому ничего ей не помешало это сделать.

Потап и GIP C / Фото: instagram.com/iamgip.c

"Я знаю, что правда вылезет. Правда всегда собирается кусочками. Почему только сейчас? Потому что далеко, потому что угрожали, в Украине я бы молчала дальше. Девушки, парни десятилетиями молчат… Я такая не одна", — заявила Евгения.

Исполнительница также добавила, что рассказала скандальные подробности о Потапе только для того, чтобы донести до большой аудитории правду.

"Цель была одна – заставить людей думать и смотреть внимательно, кому аплодировать", — добавила артистка.

Фото: instagram.com/iamgip.c

Напомним, вокруг репера Потапа разгорелся серьезный скандал. Экс-подопечная продюсера GIP C обвинила его в харасменте. Она заявила, будто бы репер предлагал ей интим в обмен на карьеру. В то же время исполнительнице много кто не поверили. Певицу обвинили в хайпе на имени более известного артиста, ведь раньше она якобы дружила с Потапом и Настей Каменских. Более того, скандальные подробности о продюсере Евгения рассказала именно накануне выхода песни.

Исполнительница лишь заявила, что ни в коем случае это не хайп. При необходимости Евгения может показать доказательства своих слов, правда, пока этого не будет делать. Позже певица заявила, что не только она стала жертвой харасмента во время сотрудничества с Потапом.

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