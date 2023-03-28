Экс-подопечная Потапа рассказала о других артистках, которых он склонял к интиму: "Делает противные и гнусные вещи"

Украинская певица GIP C, которая была участницей группы NZK и сотрудничала с продюсером Потапом, снова записала скандальное видео о репере.

Знаменитость в своем Instagram объяснила, что она ни в коем случае не собиралась хайповать на этой истории. В частности, исполнительница подчеркнула, что рассказала, что Потап ей предлагал интим в обмен на карьеру, чтобы раскрыть о продюсере правду. GIP C также добавила, что не только ей репер делал подобное предложение, но и другим артисткам тоже. Впрочем, их имена певица не собирается раскрывать, ведь уважает конфиденциальность.

Потап и GIP C / Фото: instagram.com/iamgip.c

"Мне не нужны какие-то объятия, чтобы меня пожалели. Я вообще пытаюсь донести историю о том, что есть "влиятельный" человек, который пользовался и пользуется своей популярностью для шантажа, делает противные и гнусные вещи по отношению ко мне, по отношению к другим артисткам, имена которых и ситуации я пока не готова и не хочу об этом говорить. страшно, меня это вообще никак не волнует. Просто, вы вообще не в ту сторону копаете, не туда смотрите. Это так грустно", — заявила исполнительница.

GIP C / Фото: instagram.com/iamgip.c

Напомним, недавно вокруг рэпера и продюсера Потапа разгорелся громкий скандал. Экс-подопечная знаменитости заявила, что он якобы предлагал ей интим в обмен на карьеру. Однако мнения пользователей разделились. Одни начали соболезновать певице, другие раскритиковали за хайп на имени известного артиста, ведь раньше она якобы дружила с Потапом и Настей Каменских, была на их свадьбе и поздравляла с праздниками. На это GIP C ответила, что у него есть доказательства своих слов, однако пока не хочет их обнародовать.

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