Экс-подопечная Потапа заявила, что он предлагал ей интим в обмен на карьеру: певицу обвинили в хайпе

Украинская певица GIP C, которая пела в группе NZK и сотрудничала с продюсером Потапом и компанией MOZGI Entertainment, заявила, что рэпер якобы склонял ее к интиму.

Об этом исполнительница рассказала в своих соцсетях. По ее словам, Потап предлагал ей непристойные вещи в обмен на успешную музыкальную карьеру.

"Я предполагаю, что конкретно меня взяли, потому что что-то чесалось в штанах. Как иначе объяснить наши "большие" разговоры в нерабочее время, ночью, с лысым Алешей (Потапом – прим. ред.), мне непонятно. Он мне говорит: "Я тебя хочу на заднем сиденье, чтобы ноги вот так были". Я говорю: "Это прямо пропорционально моей будущей карьере в группе?". Он говорит: "Прямо перпендикулярно". Я говорю: "Я вообще-то приехала снимать мерки. Остановись, давай мерки снимем". Он говорит: "Может, что-нибудь другое померишь?", — заявляла исполнительница.

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Исполнительница рассказала, что ей приходилось "клеить дурака". По словам певицы, на совместных встречах с Потатом и Настей Каменских рэпер вел себя так, будто ничего не происходит. Впрочем, GIP C далеко не все поверили. Пользователи Сети убеждены, что девушка просто пытается хайпится на имени известного артиста и лжет. На что исполнительница заявила, что у нее есть доказательства своих слов. Однако пока что, она не собираются их обнародовать.

Доказательства своих слов артистка пока не хочет приводить / Фото: instagram.com/iamgip.c

"Я ничего не доказываю никому, а просто говорю, рассказываю, пересказ прошлого. Если я захочу дальше идти, то будут подтверждения и слиты переписки", — заявила исполнительница.

Такой пост артистка сделала после того, как ее обвинили в хайпе / Фото: instagram.com/iamgip.c

Также у пользователей сомнения в правдивости слов артистки вызывают ее старые посты. GIP C была на свадьбе Потапа и Насти Каменских, публиковала совместные фото и поздравляла их с праздниками. Более того, обвинить рэпера в непристойных вещах певица решила именно перед выходом песни.

Свадьба Потапа и Насти Каменской. Слева – экс-подопечная продюсера / Фото: instagram.com/iamgip.c

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