Экс-подруга Ани Лорак раскрыла, кто повлиял на пророссийскую позицию певицы-предательницы

Ани Лорак / © instagram.com/anilorak

Бывшая подруга певицы-предательницы Ани Лорак — артистка Анжелика Рудницкая — раскрыла, кто повлиял на ее пророссийскую позицию.

Исполнительницы в свое время дружили. Анжелика Рудницкая в интервью «Апострофу» вспоминает, что они вместе начинали творческий путь и развивались. Поэтому, это их сблизило. Однако дружеские пути певиц разошлись. Рудницкая вспоминает, что в свое время на Лорак повлиял ее тогдашний продюсер Юрий Фалеса. По словам артистки, он водил подопечную «какими-то путями», которые привели не туда.

«С Лорак мы дружили, потому что росли, одновременно начинали. Я думаю, на нее очень большое влияние имел тогдашний ее продюсер. Он куда-то ее водил, какими-то путями и что-то не туда… До какого-то момента мы дружили. Ходили друг к другу в гости, чаи пили, варенички вместе ели или на гастролях пересекались. Что-то пошло не так…», — говорит артистка.

Анжелика Рудницкая также намекнула, что не последнюю роль в этом сыграли и деньги. Когда в Украине активно начала развиваться культура, то это было невыгодно РФ. Наконец, страна-агрессор переманивала украинских артистов деньгами. По словам Рудницкой, кто-то от этого смог отказаться, а кто-то приспособился.

«В нулевые пришли большие российские деньги, потому что Россия поняла, что если украинская культура будет так активно развиваться и через культуру общество так будет активно украинизироваться, то мы очень сильно начали отдаляться от России. Вряд ли это им нравилось. Но какие-то люди могли отказаться от этих денег и оставаться собой, а какие-то хотели приспособиться, присосаться к этому денежному потоку. Он затягивает», — добавила артистка.

Напомним, недавно стало известно, что ведущий из Украины Андрей Доманский во время войны выехал в РФ. Более того, шоумен уже и успел получить российский паспорт.

