Экс-продюсер Олега Винника обвинил его во лжи про лечение от тяжелой болезни и помощь ВСУ

Бывший продюсер Олега Винника Александр Горбенко резко высказался про экс-подопечного, обвинив его во лжи о тяжелой болезни и миллионной помощи ВСУ.

В частности, в своем Facebook продюсер написал большой пост, высказавшись о деятельности певца с начала полномасштабной войны. Горбенко объяснил, что сделал это потому, что ему уже надоело видеть упреки от фан-клуба Винника в адрес его и команды, с которой он сотрудничает.

Продюсер заявил, что исполнитель поступил по отношению к нему непрофессионально и не соблюдал договоренности. По словам Горбенко, Винник сорвал своим отъездом в Германию немало запланированных концертов, интервью, фотосетов и много чего другого. Продюсер также отмечает, что Винник лжет о своем лечении от тяжелой болезни.

Олег Винник и Александр Горбенко

"Вы знали, что до войны никто на лечение из Украины никуда не выезжал и не было ни одной болезни, но упорно полтора года рассказывали о выезде до начала войны из-за таинственной болезни. Даже после того, как ваша ложь была разоблачена, у вас хватает совести плести людям вымышленные истории, откровенный бред о каком-то предательстве со стороны продюсера и команды, как мантру упорно повторять эту чепуху", — обратился к фан-клубу артиста продюсер, слова которого передает nv.ua.

Александр Горбенко также заявил, что Олег Винник лжет и про миллионную помощь ВСУ. Продюсер обратил внимание, что в своих отчетах фан-клуб певца показывает одни и те же фото и видео, кроме того, неизвестно, из каких средств помогает исполнитель и каким именно бригадам. Впрочем, Горбенко отметил, что может ошибаться. В таком случае продюсер попросил команду Винника предоставить все отчеты полностью — тогда же он заберет свои слова обратно. Тем не менее, Горбенко уверен, что этого никогда не произойдет, ведь Винник и его фонд не помогали ВСУ.

Олег Винник и Александр Горбенко / Фото: instagram.com/olegg.vynnyk

"Вы два года гоняете по кругу фото и видео одних и тех же автомобилей, количество которых, в ваших байках, с каждым месяцем растет, дополнительно рассказываете сказки о сотнях тысяч евро тайной помощи, неизвестно чем, неизвестно кому. У вас есть хорошая возможность выставить меня дураком, опубликуйте отчет и покажите хотя бы треть суммы, которую вы упорно декларируете, людям было бы интересно увидеть отчет вашего разрекламированного фонда, сколько донатов вы собрали за два года, на что их потратили. Обычная практика. Вы этого не сделаете, от слова "никогда", по той простой причине, что никогда не было того, чего никогда не было", — добавил продюсер.

Кстати, также Горбенко нашлось что сказать о выходе будущей песни. Глава фан-клуба Винника заявляла, что артист не выпускал ни одной композиции, ведь не мог писать из-за лечения от тяжелой болезни и войны. Впрочем, когда вдохновение пришло, артист вернулся к творчеству. Однако, как заявляет Горбенко, демоверсию песни он слышал еще до полномасштабной войны.

Напомним, во время полномасштабной войны Олег Винник уехал в Германию якобы лечиться от тяжелой болезни. В Украину артист ни разу не возвращался. Поэтому исполнитель неоднократно подвергался критике. Недавно в фан-клубе исполнителя ответили на упреки, что он сбежал из Украины из-за войны.

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