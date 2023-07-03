Экс-продюсер Олега Винника заменил его клоном и показал новый клип артиста

Экс-продюсер украинского певца Олега Винника Александр Горбенко, похоже, решил заменить артиста клоном и выпускать его новые песни.

В частности, на официальной странице в Instagram исполнителя появился новый клип. На видео якобы певец исполняет новую композицию. Со спины артист очень похож на Олега Винника, ведь у него такие же белые и длинные волосы, однако в течение всего ролика лица певца так и не показали.

Скандальный пост на странице Олега Винника

"Шоу должно продолжаться", — так подписано новое видео на официальной странице исполнителя.

Впрочем, опубликовать новый ролик Олег Винник не мог. Как артист недавно утверждал в интервью, у него нет доступа ни к Instagram, ни к Facebook. По его словам, все пароли сменил его экс-продюсер Александр Горбенко. Винник утверждал, что собирается в правовом поле разрешать спор с бывшим наставником.

Кстати, Александр Горбенко в апреле этого года заявил, что они прекратили сотрудничество с Олегом Винником. За несколько дней до этого с официальных страниц исполнителя стали исчезать посты.

Олег Винник и Александр Горбенко

Кстати, в том, что в новом клипе перед зрителями предстает не Олег Винник, убеждены и поклонники артиста. Они уверены, что это дело рук Александра Горбенко, поэтому просят экс-продюсера исполнителя вернуть ему страницу и удалить пост.

Это не Олег! Вы что, не видите? Это Горбенко всех обманывает!

Не поняла, что это и зачем. Единственное, что очевидно, этот пост не имеет отношения к Олегу Виннику. Надеюсь, артист сможет восстановить доступ к странице!

Александр Горбенко, лучше верни человеку доступ к его странице, а не публикуй стеб и не вводи в заблуждение людей…

Это не Олег Винник! Голос не похож!

Напомним, сам Олег Винник находится в Берлине, Германия, куда уехал в начале полномасштабной войны. Ранее исполнитель делился своими планами касательно будущего творчества.

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