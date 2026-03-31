Экс-продюсер Поляковой шокировала обвинениями ее мужа в увечье и смерти: "Я молчала годами"

Оля Полякова, Вадим Буряковский, Розалия Романова

Бывший продюсер Оли Поляковой — Ирина Ковальская, которая сейчас называет себя Розалией Романовой — резко отреагировала на слова мужа артистки Вадима Буряковского и выдвинула против него серьезные обвинения.

Конфликт вспыхнул после скандального интервью бизнесмена Дмитрию Гордону, где он унизительно высказался о внешности и профессиональных качествах первого продюсера Оли, а также заявил, что Ирина якобы «обворовывала» певицу во время их пятилетнего сотрудничества, которое длилось с 1999 по 2004 год. Вадим также припомнил, как фактически насильно заставил женщину и ее мужа подписать контракт о разрыве.

«Она себя вела, как королева. У Оли был с ней контракт и она должна была дорабатывать. А концертным директором Оли был муж этой. И когда мы уже начали с Олей, то я говорю, что надо бросать ее, потому что… И я его так ногами толкаю и он въезжает в стену и падает. Говорю: "Встал, побежал и говори ей, чтобы она быстро подписала контракт. У меня нет времени". И он забегает в офис, они выходят и говорят, что контракт подписан», — рассказывал в интервью Буряковский.

В ответ Романова опубликовала серию постов в Instagram, в которых рассказала свою версию событий. По ее словам, она «молчала об этом много лет, потому что было слишком страшно», однако теперь решила говорить открыто. Женщина честно прокомментировала упреки относительно своей внешности, объяснив, что имела гормональные проблемы, которые влияли на вес, однако это никоим образом не касалось ее профессиональных качеств.

«Да, у меня действительно нетипичная внешность… Всю жизнь я боролась с лишним весом. Это гормональные проблемы, а не просто хороший аппетит… Но я всегда была энергичной и преданной своему делу, чем бы ни занималась», — заявила Розалия.

Впрочем, самым громким стало заявление Романовой о событиях вокруг разрыва ее сотрудничества с Олей Поляковой. Она утверждает, что тогда испытала сильное давление, а ее жизнь была фактически разрушена. Отдельно экс-продюсер вспомнила своего мужа Александра Ковальского, который в свое время работал концертным директором певицы. Она признала насилие со стороны Буряковского, которое, по ее словам, привело к инвалидности и последующей смерти ее мужа.

«Вадик искренне рассказывает, как довел моего мужа до инвалидности и смерти. Человек открыто, спокойно, почти буднично и даже с улыбкой рассказывает о событиях, которые когда-то перевернули мою жизнь. О том, как "решались вопросы". И я понимаю: я больше не могу молчать. Было разрушено все: мой бизнес, моя семья, моя жизнь. Последствия тех событий я ощущаю до сих пор. Они оставили след, который невозможно стереть. И теперь, когда эта история звучит публично и цинично… Когда сам виновник тех событий говорит об этом открыто… и даже кичится этим, я больше не хочу быть той, кто молчит»,— призналась она.

По состоянию на сейчас ни Оля Полякова, ни ее муж публично не отреагировали на эти обвинения со стороны первого продюсера звезды. Сама же Романова в фотоблоге называет себя астрологом и экстрасенсом, занимается духовными практиками в Швейцарии. В комментариях под одним из своих постов женщина призналась, что даже задумывается о суде.

Напомним, недавно Оля Полякова публично попросила прощения у подруги Маши Ефросининой из-за опрометчивых высказываний ее мужа Вадима Буряковского, который назвал мужа-военного ведущей «мажором».