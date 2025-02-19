Экс-продюсер Винника обвинил певца во лжи на концерте в Праге и привел доказательства

Бывший продюсер Олега Винника — Александр Горбенко — обвинил певца во лжи и объяснил, почему тот на самом деле на концерте в Праге пел на русском.

Вокруг исполнителя разгорается новый скандал. Шквал критики посыпался на Винника после его концерта в Праге, где он спел несколько песен на русском, хотя сам раньше обещал этого ни в коем случае не делать. Пока скандальный артист отмалчивается, за него вступилась глава его официального фан-клуба Валерия Барон, которая уверяет, что певец исполнил русскоязычные хиты, ведь его об этом попросили поклонники.

Однако бывший продюсер Олега Винника подверг сомнению ее слова и привел соответствующие доказательства. Александр Горбенко утверждает, что на распространенных видео песни звучали с плейбеком, то есть фонограммой. По словам продюсера, певец за два дня собрал музыкантов и проводил с ними репетиции в ресторане, где и состоялось выступление. Поэтому программа концерта была пройдена заранее, соответственно плейбек (фонограмма) уже был на компьютере. Горбенко добавил, что петь русскоязычные хиты – это не было спонтанное решение, а запланированное.

Олег Винник оскандалился выступлением в Праге с русскоязычным репертуаром

"Пишут в директ: "А что тут такого, спонтанно спел на русском "по просьбе", а музыканты подхватили". Объясню для тех, кто не в теме. На видео песни звучат с плейбеком (фонограммой). Олежка встретился с музыкантами за два дня до концерта и проводил первые репетиции в том же ресторане, соответственно программа концерта была пройдена на репетициях, а плейбек концерта залит в компьютер. Не надо списывать все на спонтанное решение и сваливать с больной головы на здоровую", - отметил Горбенко.

Напомним, на концерте в Праге Олег Винник, который во время войны сбежал в Германию, также заявлял, что он патриот своей страны и часть вырученных средств пойдет на помощь ВСУ. Что интересно, в афишах об этом вообще речь не шла.

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