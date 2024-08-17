Экс-продюсер Винника шокировал подробностями бегства певца за границу и как он в Германии выгнал его семью

Бывший продюсер Олега Винника – Александр Горбенко – шокировал новыми подробностями, как певец выехал из Украины во время полномасштабной войны.

Горбенко в комментариях под постом главы официального фан-клуба артиста Валерии Барон рассказал, как Винник начал бить тревогу еще утром 24 февраля 2022 года. Тогда семья продюсера – жена, дочь и теща – должны были выезжать за границу. Им позвонил Винник с просьбой дождаться его и Таюне.

"Утром жене позвонил Олег и попросил дождаться его и Таю. Через час приехал с тремя огромными чемоданами, скромный чемодан моей семьи с трудом влез в багажник. Бред о том, что кто-то кого-то спасал и куда-то вывозил, кроме улыбки у меня и моих близких не вызывает", – говорит Горбенко.

Олег Винник и Александр Горбенко / Фото: instagram.com/olegg.vynnyk

Винник выехал из Украины вместе с семьей Горбенко, а границу они пересекли 27 февраля. Как говорит продюсер, певец прятался под пледом между сиденьями, потому что боялся, что его заметят и не выпустят из страны. Жена Горбенко отказалась садиться за руль, поэтому границу пересекла Таюне. Вместе они добрались до Берлина, Германия. Однако, по словам продюсера, Олег Винник ужасно повел себя и через четыре дня выгнал его родных прямо на улицу.

"Моя жена с дочерью, тещей и домашними животными на собственном автомобиле пересекла государственную границу Украины. На заднем сиденье автомобиля, между тещей и дочерью, под синим пледом лежало дрожащее тело Олежки. Плед нужен был для маскировки тела. За рулем была Тая по той причине, что моя супруга отказалась нарушать закон и выполнять требования бывшего артиста. Впоследствии, четыре дня спустя, мой бывший друг и артист выгнал мою семью в том же составе на улицу города Берлин", - шокировал продюсер.

Комментарий Александра Горбенко

В комментариях также о выезде Олега Винника высказалась и жена Горбенко Нина. Она подтвердила слова мужа, а также поймала артиста на лжи. В частности, Винник заявлял, что уехал 26 февраля, однако на самом деле он пересек границу 27-го и никаких людей не вывозил.

"Я та же жена и могу подписаться под каждым словом. Кстати, этот человек в своем неуклюжем головокружительном интервью называет датой своего выезда 26 февраля. Но выезжали мы 27 февраля. "Я вывозил много людей"... Посмешище", — написала Нина. .

Комментарий жены Александра Горбенко

Напомним, на днях вокруг Олега Винника разразился серьезный скандал. Артист собрался в День флага выпустить новую песню, однако его бывший продюсер не стал молчать. Он заявил, что певец лжет о лечении в Германии от тяжелой болезни и о помощи ВСУ. Впоследствии продюсер Вадим Лисица вышел на связь и рассказал, как исполнитель сбежал из Украины и от каких зависимостей он страдает. После таких обвинений Олег Винник таки вышел на связь. Правда, ничего из этого он комментировать не стал, а лишь анонсировал выход новой песни.

Олег Винник впервые за длительное время вышел на связь с обращением к фанатам

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