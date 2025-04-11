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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
330
Время на прочтение
1 мин

Экс-редактор КВН Чивурин честно рассказал о дружбе с Макаревичем и как россиянин помогает Украине

Певец помогает своим украинским друзьям и фондам.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Андрей Макаревич и Андрей Чивурин

Андрей Макаревич и Андрей Чивурин

Украинский редактор "Лиги Смеха", капитан команды КВН "ХАИ" и сценарист Андрей Чивурин рассекретил, чем Украине помог лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич.

В интервью YouTube-проекту ТСН "Наодинці" знаменитость вспомнил создание благотворительного фонда, к помощи которого присоединился Макаревич. Ранее музыкант делился, что хочет помогать гражданскому населению, но не украинскому войску. Так что, опираясь на эту позицию, построил несколько модульных домиков для временного проживания жертв российской агрессии.

Смонтированные модульные домики

Смонтированные модульные домики

"Он для меня друг, светлый человек, который заслуживает только большого уважения. Более того, он действительно был инициатором. Мы тогда создавали наш фонд "Лига помощи" и он меня набрал, спросил, может ли он как-то помочь. У него была идея восстановить какой-нибудь дом или школу. А я ему сказал, что мы как раз делаем фонд, работали на завалах и на этих местах хотим установить модуль на жилье. Он сказал, что это то, что нужно. И он был спонсором первой партии домиков. И в общем, на его средства было построено, если мне не изменяет память, семь домиков. Семь из сорока", — подчеркнул Чивурин.

Напомним, недавно Андрей Чивурин рассекретил, сколько людей из "Лиги смеха" ушли защищать Украину и как некоторых игроков мобилизовали прямо перед шоу.

Дата публикации
Количество просмотров
330
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