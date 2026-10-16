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Экс Саливанчук игнорирует сыновей, а у Мишиной встретился с ним только в 10 лет: звездные мамы-одиночки
Они остались один на один с материнством: как Саливанчук, Мишина, Билык и другие звезды воспитывают детей без мужчин.
В украинском шоу-бизнесе немало известных женщин, воспитывающих детей без мужчины рядом — после развода или потери любимого человека.
В некоторых звездных семьях отцы детей почти не участвуют в воспитании, в то время как другие мужчины поддерживают хотя бы минимальную связь. Тем не менее, их истории нередко становятся поводом к громким скандалам и резонансным публичным признаниям известных мам.
Редакция сайта ТСН.ua предлагает узнать больше об украинских знаменитостях, воспитывающих детей без партнеров, и что известно об их непростых семейных историях.
Миша Романова
Певица Миша Романова воспитывает 7-летнего сына Мартина. Артистка до сих пор не раскрывает личность отца мальчика. Однако признается, что тема для нее остается болезненной, ведь мужчина, по ее словам, не хочет общаться с сыном. Романова также рассказала, что он не вовремя платит скудные алименты и, несмотря на документальное подтверждение отцовства, не воспринимает Мартина как своего сына.
Но в то же время мужское внимание Мартину охотно уделяют его звездный крестный Макс Барских и дядя — брат Романовой.
Ксения Мишина
Актриса стала мамой сына Платона в 22 года. Ксения признавалась, что во время беременности отец ее первенца был абъюзером — контролировал деньги и даже ограничивал питание. В итоге на шестом месяце беременности Мишина ушла от него, когда тот заявил, что испугался ответственности.
Большую часть жизни Платон вообще не видел своего отца. К тому же актриса даже не показывала ни одного его фото сыну. Впрочем, он объявился во время войны, когда сыну было 10 лет. И хоть они встретились, звездная мама решила общение отца и сына развивать постепенно и на первой встрече представила мужчину как своего «знакомого».
«Мы решили вообще не говорить о 10 годах, потому что нет оправдания ему и он это понимает. Он извинился перед мной, пытаюсь его принять, это сложно. Я скоро спрошу своего сына: „Ты хочешь увидеть своего папу?“. Он скажет: „Конечно!“. Я же не могу сказать: „Нет, этого не будет“. Это мои обиды, наши бывшие проблемы, и отнюдь не нашего сына», — говорила в свое время Ксения.
TAYANNA
Украинская певица воспитывает сына Даниэля, родившегося в отношениях с российским саундпродюсером Егором Глебом. Пара разошлась более пяти лет назад из-за измены.
Артистка рассказывала, что Егор Глеб нечасто проявляет инициативу в общении с сыном — так же, как и не охотно помогает финансово. TAYANNA также призналась, что долгое время чувствовала вину за отсутствие отца в жизни Даниэля, но сейчас покончила с этими мыслями.
«Когда-то у меня было сильное чувство вины, что я воспитываю сына сама, не смогла сохранить семью и выйти замуж. Где-то с семи до девяти лет. Но я потом от себя отстала и приняла все. Я закрываю все его материальные и душевные потребности, как мама, я его люблю», — говорила звезда.
Анна Саливанчук
Актриса воспитывает двух сыновей — Глеба и Никиту, рожденных в браке с бывшим мужем Александром Божковым. Пара прожила вместе с 2015 до 2023 года, после чего развелась. Причины разрыва супруги публично не разглашали.
Но в этом году Саливанчук публично пожаловалась на отношение экс-мужа к детям. По словам актрисы, он не видится с сыновьями, не звонит им по телефону и игнорирует важные детские праздники.
В то же время артистка описала финансовую помощь бывшего мужа как «копейки». Саливанчук признается, основная тяжесть воспитания и обеспечения мальчиков лежит на ней.
Анна Ризадинова
Олимпийский призер по художественной гимнастике воспитывает сына Романа, рожденного в отношениях с бизнесменом Александром Онищенко. Пара прекратила отношения еще до 2019 года.
Сейчас Ризадинова живет с Романом в Киеве и признается, что все держится на ней и няне. Анна также делилась, что после развода Онищенко не общается с их сыном Романом и проживает за границей с новой семьей.
Лидия Таран
Телеведущая воспитывает дочь Василису, которой в октябре исполнится 19 лет. Девушка родилась в отношениях звезды с Андреем Доманским. Пара была вместе около пяти лет, однако впоследствии разошлась.
После начала полномасштабной войны Таран вместе с дочерью переехала во Францию, но время от времени они наведываются в Украину. Тем временем звезда не вмешивается в общение дочери с отцом. Она говорит, что «не медиатор» и «к тому не причастна», ведь Василиса уже совершеннолетняя девушка.
Тина Кароль
Отдельное место среди звездных мам занимает Тина Кароль. Ее история довольно трагична, потому что певица потеряла отца своего единственного сына из-за болезни в 2013 году.
После смерти Евгения Огира артистка осталась одна с маленьким сыном Вениамином. Еще в детстве мальчика артистка отправила учиться в Великобританию. По словам певицы, это было связано не только с образованием, но и с желанием помочь сыну стать более самостоятельным после семейной трагедии.
В настоящее время Вениамину 17 лет. Он продолжает учиться в Великобритании, интересуется политологией и экономикой, а также занимается украинскими народными танцами. Кароль также рассказывала, что не собирается влиять на решение сына относительно его будущего, в частности, если после совершеннолетия он захочет вернуться в Украину.
Ирина Билык
Певица — мама двух сыновей. Старший Глеб родился в отношениях певицы с манекенщиком Андреем Оверчуком. Младший Табриз — сын артистки и фотографа Аслана Ахмадова, с которым Билык состояла в официальном браке.
После развода Билык фактически самостоятельно занимается воспитанием младшего сына и разнообразно проводит с ним время по активным хобби и путешествиям. В то же время артистка очень осторожно относится к публичности детей и редко раскрывает детали их личной жизни.
Евгения Власова
Певица — мама единственной дочери Нины, которой сейчас 22 года. Артистка сознательно не раскрывает подробности личной жизни девушки, поскольку, по ее словам, в детстве Нина пережила травматический опыт, связанный с публичностью.
В 2024 году Власова рассказала, что дочь живет за границей, а сама она продолжает поддерживать ее финансово. Певица отмечала, что пыталась не ограничивать свободу Нины и позволяла ей самостоятельно принимать решение.
Напомним, ранее редакция сайта ТСН.ua писала об украинских звездах, которые родили после 40. Например, продюсер Елена Мозговая стала мамой в 41 год, а ведущая Василиса Фролова — в 43.