Экс Саливанчук игнорирует сыновей, а у Мишиной встретился с ним только в 10 лет: звездные мамы-одиночки

Лидия Таран с дочерью, Анна Саливанчук с сыновьями, Ксения Мишина с сыном / © ТСН

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В украинском шоу-бизнесе немало известных женщин, воспитывающих детей без мужчины рядом — после развода или потери любимого человека.

В некоторых звездных семьях отцы детей почти не участвуют в воспитании, в то время как другие мужчины поддерживают хотя бы минимальную связь. Тем не менее, их истории нередко становятся поводом к громким скандалам и резонансным публичным признаниям известных мам.

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Редакция сайта ТСН.ua предлагает узнать больше об украинских знаменитостях, воспитывающих детей без партнеров, и что известно об их непростых семейных историях.

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Миша Романова

Певица Миша Романова воспитывает 7-летнего сына Мартина. Артистка до сих пор не раскрывает личность отца мальчика. Однако признается, что тема для нее остается болезненной, ведь мужчина, по ее словам, не хочет общаться с сыном. Романова также рассказала, что он не вовремя платит скудные алименты и, несмотря на документальное подтверждение отцовства, не воспринимает Мартина как своего сына.

Но в то же время мужское внимание Мартину охотно уделяют его звездный крестный Макс Барских и дядя — брат Романовой.

Миша Романова с сыном / © instagram.com/misharomanova

Ксения Мишина

Актриса стала мамой сына Платона в 22 года. Ксения признавалась, что во время беременности отец ее первенца был абъюзером — контролировал деньги и даже ограничивал питание. В итоге на шестом месяце беременности Мишина ушла от него, когда тот заявил, что испугался ответственности.

Большую часть жизни Платон вообще не видел своего отца. К тому же актриса даже не показывала ни одного его фото сыну. Впрочем, он объявился во время войны, когда сыну было 10 лет. И хоть они встретились, звездная мама решила общение отца и сына развивать постепенно и на первой встрече представила мужчину как своего «знакомого».

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Ксения Мишина с сыном / © instagram.com/misha.k.ua

«Мы решили вообще не говорить о 10 годах, потому что нет оправдания ему и он это понимает. Он извинился перед мной, пытаюсь его принять, это сложно. Я скоро спрошу своего сына: „Ты хочешь увидеть своего папу?“. Он скажет: „Конечно!“. Я же не могу сказать: „Нет, этого не будет“. Это мои обиды, наши бывшие проблемы, и отнюдь не нашего сына», — говорила в свое время Ксения.

TAYANNA

Украинская певица воспитывает сына Даниэля, родившегося в отношениях с российским саундпродюсером Егором Глебом. Пара разошлась более пяти лет назад из-за измены.

Артистка рассказывала, что Егор Глеб нечасто проявляет инициативу в общении с сыном — так же, как и не охотно помогает финансово. TAYANNA также призналась, что долгое время чувствовала вину за отсутствие отца в жизни Даниэля, но сейчас покончила с этими мыслями.

TAYANNA с сыном / © instagram.com/tayanna_reshetnyak

«Когда-то у меня было сильное чувство вины, что я воспитываю сына сама, не смогла сохранить семью и выйти замуж. Где-то с семи до девяти лет. Но я потом от себя отстала и приняла все. Я закрываю все его материальные и душевные потребности, как мама, я его люблю», — говорила звезда.

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Анна Саливанчук

Актриса воспитывает двух сыновей — Глеба и Никиту, рожденных в браке с бывшим мужем Александром Божковым. Пара прожила вместе с 2015 до 2023 года, после чего развелась. Причины разрыва супруги публично не разглашали.

Но в этом году Саливанчук публично пожаловалась на отношение экс-мужа к детям. По словам актрисы, он не видится с сыновьями, не звонит им по телефону и игнорирует важные детские праздники.

В то же время артистка описала финансовую помощь бывшего мужа как «копейки». Саливанчук признается, основная тяжесть воспитания и обеспечения мальчиков лежит на ней.

Анна Саливанчук с сыновьями / © instagram.com/salivanchuk.anna

Анна Ризадинова

Олимпийский призер по художественной гимнастике воспитывает сына Романа, рожденного в отношениях с бизнесменом Александром Онищенко. Пара прекратила отношения еще до 2019 года.

Сейчас Ризадинова живет с Романом в Киеве и признается, что все держится на ней и няне. Анна также делилась, что после развода Онищенко не общается с их сыном Романом и проживает за границей с новой семьей.

Анна Ризадинова с сыном / © instagram.com/anna_rizatdinova

Лидия Таран

Телеведущая воспитывает дочь Василису, которой в октябре исполнится 19 лет. Девушка родилась в отношениях звезды с Андреем Доманским. Пара была вместе около пяти лет, однако впоследствии разошлась.

После начала полномасштабной войны Таран вместе с дочерью переехала во Францию, но время от времени они наведываются в Украину. Тем временем звезда не вмешивается в общение дочери с отцом. Она говорит, что «не медиатор» и «к тому не причастна», ведь Василиса уже совершеннолетняя девушка.

Лидия Таран с дочерью / © instagram.com/lidiyataran

Тина Кароль

Отдельное место среди звездных мам занимает Тина Кароль. Ее история довольно трагична, потому что певица потеряла отца своего единственного сына из-за болезни в 2013 году.

После смерти Евгения Огира артистка осталась одна с маленьким сыном Вениамином. Еще в детстве мальчика артистка отправила учиться в Великобританию. По словам певицы, это было связано не только с образованием, но и с желанием помочь сыну стать более самостоятельным после семейной трагедии.

Тина Кароль с сыном / © instagram.com/tina_karol

В настоящее время Вениамину 17 лет. Он продолжает учиться в Великобритании, интересуется политологией и экономикой, а также занимается украинскими народными танцами. Кароль также рассказывала, что не собирается влиять на решение сына относительно его будущего, в частности, если после совершеннолетия он захочет вернуться в Украину.

Ирина Билык

Певица — мама двух сыновей. Старший Глеб родился в отношениях певицы с манекенщиком Андреем Оверчуком. Младший Табриз — сын артистки и фотографа Аслана Ахмадова, с которым Билык состояла в официальном браке.

Старший сын Ирины Билык / © instagram.com/hlibover.mp4

После развода Билык фактически самостоятельно занимается воспитанием младшего сына и разнообразно проводит с ним время по активным хобби и путешествиям. В то же время артистка очень осторожно относится к публичности детей и редко раскрывает детали их личной жизни.

Ирина Билык с младшим сыном / © instagram.com/fan_iryna_bilyk

Евгения Власова

Певица — мама единственной дочери Нины, которой сейчас 22 года. Артистка сознательно не раскрывает подробности личной жизни девушки, поскольку, по ее словам, в детстве Нина пережила травматический опыт, связанный с публичностью.

В 2024 году Власова рассказала, что дочь живет за границей, а сама она продолжает поддерживать ее финансово. Певица отмечала, что пыталась не ограничивать свободу Нины и позволяла ей самостоятельно принимать решение.

Евгения Власова / © instagram.com/eygeniavlasova

Напомним, ранее редакция сайта ТСН.ua писала об украинских звездах, которые родили после 40. Например, продюсер Елена Мозговая стала мамой в 41 год, а ведущая Василиса Фролова — в 43.

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