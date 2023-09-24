Экс-солист группы "Авиатор" Воевуцкий ошеломил внешним видом: как за 18 лет изменился артист

Экс-солист популярной в 2000-х украинской группы "Авиатор" Игорь Воевуцкий впервые за долгое время дал о себе знать.

Так, в интервью каналу "Информатор" Воевуцкий рассказал, почему в 2018 году ушел из трио, а также общается ли с бывшими коллегами из "Авиатора" Дмитрием Тодорюком и Андреем Сторожем.

"Мы с Димой кумовья. Я крестил его дочь. С ребятами мы очень мало общаемся. С Димой еще иногда. Я поздравляю малую с днем рождения. В начале войны немного общались. Сейчас не общаемся. У них своя жизнь творческая, у меня своя. С Андреем мы вообще не общаемся уже года два или три. Наверное, так лучше", – прокомментировал Воевуцкий.

Группа "Аваитор", Игорь Воевуцкий справа в галстуке

Также артист объяснил, почему в 2018 году принял решение прекратить свое участие в "Авиаторе". Воевуцкий поделился, что на тот момент был исполняющим обязанности менеджера группы и много думал над тем, как придать коллективу новое дыхание.

"Несколько лет были мысли, что нужно что-то менять в группе. Как мне тогда казалось. Я был исполняющим обязанности менеджера группы, я постоянно думал о том, что дальше, как меняться. Чего не хватает, нужно что-то менять кардинально. И в один момент ко мне пришло осознание, что кардинальное изменение, которое должно привести в шок всех нас, оно должно сыграть в плюс. Так, шоком было то, что я выйду из группы. И в моем видении это должно было произойти обновление. Я ребятам предлагал, чтобы вместо меня взять в группу солистку. И это должно было дать группе новый толчок. Освежить", – объяснил Воевуцкий.

Игорь Воевуцкий

Игорь Воевуцкий

Впрочем, говорит музыкант, другие участники группы не поддержали его идею и решили, что он их просто "кинул":

"Мне казалось, что можно было сделать лучше, чем получилось. Но ребята восприняли это как оскорбление, как я их бросил. Им эта идея не понравилась, они говорят: "Мы тогда будем вдвоем". Мы даже не делали никакого официального разрыва. Все пустилось на самотек. Поэтому оно произошло непонятно, могло быть классно", – добавил певец и отметил, что у коллектива остались все права на исполнение песен.

Сейчас Игорь Воевуцкий занимается своим проектом. Как поделился музыкант, это будут песни на стихи великих украинских классиков:

"Делаю большой проект с важной миссией, а называется он Коло Франка. Это будет фильм и к тому же моя группа. Будем петь на стихи легендарных классиков, которым 100 лет", – открыл подробности своего проекта артист.

Напомним, что Игорь Воевуцкий был солистом группы "Авиатор", которая имела немалую популярность в 2000-х. Многие знают коллектив по песням "Возвращайся", "Мания", "Подарок", "Берега", "За тобой" и многим другим.

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