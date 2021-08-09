Екс-солистка "НеАнгелов" Слава Каминская поехала в отпуск вместе со своим бывшим мужем

Бывшие отдыхают Греции.
Украинская певица Слава Каминская, которая недавно делала уколы красоты в губы и лоб, удивила поклонников снимками с отдыха.
Исполнительница опубликовала на своей странице в Instagram серию кадров из отпуска, куда она поехала вместе со своими детьми — Лаурой и Леонардом. Также с ними находится и бывший муж артистки — Эдгар Каминский.
Снимки были сделаны в Греции на острове Миконос, где отдыхают звезды.
"Картина "Котики и мама" by папа", — подписала пост артистка.
То есть сразу понятно, что Эдгар сейчас находится на отдыхе вместе с бывшей женой и детьми.
Отметим, Слава и Эдгар поженились в 2014 году, а развелись в 2019. При этом они стараются сохранять дружеские отношения и часто отдыхают вместе с детьми.
Напомним, около года назад появилась информация об отношениях Каминской с екс-членом правления "Нафтогаза" и бывшим депутатом Сергеем Кацубой. Недавно Слава дала комментарий по этому поводу.