Экс-солистка Spice Girls Эмма Бантон и певец Джейд Джонс поженились после 23 лет отношений

Экс-солистка Spice Girls Эмма Бантон и певец Джейд Джонс поженились после 23 лет отношений

Пара наконец-то узаконила свои отношения.

Экс-солистка популярной группы Spice Girls Эмма Бантон и британский певец Джейд Джонс поженились.

Так, влюбленные пошли под венец после 23 лет отношений. Новоиспеченные супруги поделились радостной вестью на страницах в Instagram. 45-летняя артистка опубликовала фотографию с церемонии. На снимке звезда нежно позирует с любимым.

instagram.com/emmaleebunton

"Мистер и Миссис Джонс!" — написала она.

Для важного дня исполнительница выбрала короткое белое платье и венок с цветами. Со своей стороны, Джонс надел пиджак Gucci, бежевые брюки и шляпу.

instagram.com/jadejonesdmg

В комментариях фанаты порадовались за пару и засыпали ее поздравлениями.

Это невероятно! Поздравляю красивую пару

Какая новость! Любви вам

Обожаю вас! Поздравляю

Заметим, звездная пара начала встречаться в 1998 году. Через год пара рассталась. Влюбленные расходились и мирились несколько раз. С 2004-го певцы больше не расставались. Через 3 года у Эммы и Джейда родился сын Бо, а в 2011-м — дочь Тейт. Через 4 года артисты обручились.

Напомним, скандальный экс-солист Kasabian женился на девушке, которую жестоко избил и из-за которой покинул группу. Влюбленные поженились во вторник, 13 июля в одном из ЗАГСов Лестера, Англия.

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