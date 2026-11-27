Николь Шерзингер / © Associated Press

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Американская певица с украинскими корнями, известная многим как экс-участница The Pussycat Dolls, Николь Шерзингер разошлась с женихом, шотландским экс-игроком международного союза регби и манекенщиком Томом Эвансом.

Об этом в Instagram-stories сообщил бывший избранник артистки. Том признался, что они с Николь Шерзингер больше не вместе. Причины разрыва пары остаются неизвестными, но инициатором стала сама певица.

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Между тем, Том Эванс признается, что не такое общее будущее планировал с исполнительницей. Их разрыв дался ему очень тяжело. Мужчина не скрывает, что переживает сейчас сложный период в жизни. Вместе с тем он с пониманием и уважением отнесся к решению артистки и желает, чтобы ее судьба сложилась наилучшим образом.

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Николь Шерзингер с бывшим женихом / © instagram.com/nicolescherzinger

«С тяжелым сердцем сообщаю, что мы с Николь больше не вместе. После семи лет любви, преданности и веры в общее будущее — это очень сложный период. Хотя это совсем не тот результат, на который мы надеялись, я уважаю решение Николь и искренне желаю ей всего наилучшего на новом этапе жизни», — прокомментировал бывший избранник звезды.

Отметим, об отношениях Николь Шерзингер и Тома Эванса стало известно в январе 2020 года. Уже летом 2023 года мужчина позвал певицу замуж, а та согласилась. Этот брак для исполнительницы мог бы стать первым.

Напомним, в этом году украинская ведущая Стася Ровинская объявила о разводе с мужем. Недавно же знаменитость в слезах показала, как ее обижает бывший избранник.

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