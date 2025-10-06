Экс-солистка "ВИА Гры" Ева Бушмина приехала в Киев и возмутила скандальным поведением

Ева Бушмина / © instagram.com/layahmusic

Бывшая солистка группы "ВИА Гра" Ева Бушмина впервые за долгое время приехала в Киев.

Исполнительница сразу же успела вляпаться в скандал. Дело в том, что артистка не стесняется публично использовать русский язык на публике, несмотря на войну в Украине. В частности, ее вместе с подругой застали в одном из киевских ресторанов. Как говорят очевидцы Telegram-канала "Злива", услышав громкую русскую речь, посетители заведения были действительно шокированы. К слову, сама Ева Бушмина подтвердила, что сейчас в Киеве и действительно встречалась с подругой. Об этом она сообщала в Instagram и делала это все на русском языке.

Ева Бушмина сообщила о возвращении в Киев / © instagram.com/layahmusic

"Ева Бушмина в Киеве. Только что в заведении очень удивилась русскому языку, подчеркнуто громкому. Заведение такое, что оглянулись все. А это - Ева, которая еще пару сторис назад выставляла видео, где она поет "Убей мою подругу". А еще совсем недавно была на концерте Меладзе. Интересно, что ей здесь понадобилось?", - говорят очевидцы.

Кстати, до приезда в Киев Ева Бушмина успела побывать в Одессе, о чем сообщал блогер Богдан Беспалов. Тогда артистка возмутила тем, что во время наводнения, когда погибли люди, она закрыла глаза на трагедию и публиковала видео под песню "Убей мою подругу".

"Обратите внимание на Еву Бушмину, проживающую в Одессе. Такая беда с наводнением, люди погибли, а она и ее подружки публиковали сексуальный контент - разогрев к ее песне "Убей мою подругу". И это все на фоне смертей в Одессе, где она живет и презентовала этот "хит", - говорится в сообщении.

Ева Бушмина после возвращения в Украину успела попасть в скандал / © BespaLOVmedia

Отметим, с началом полномасштабной войны Ева Бушмина поселилась с возлюбленным во Франции. О российском вторжении в Украину исполнительница в начале говорила, правда, избегая конкретики. Сейчас артистка хранит молчание.

Напомним, певица Светлана Лобода во время войны не торопится отказываться от русскоязычных песен. Кум артистки, ведущий Анатолий Анатолич, раскрыл причину, почему она приняла такое решение.