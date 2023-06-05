Экс-спикер президента Юлия Мендель восхитила романтическим фото с мужем в годовщину брака

Журналистка и бывшая пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель и ее муж, экс-замминистра экономики Павел Кухта, празднуют "ситцевую" свадьбу.

В первую годовщину брака супруги поделились романтическими кадрами в Instagram. Юлия и Павел опубликовали совместное фото, на котором позировали в объятиях друг друга и нежно прикасались к носикам.

"Вместе. Всегда. Первая годовщина нашей маленькой семьи", — подписали фото влюбленные.

Юлия Мендель с мужем / Фото: instagram.com/iuliia_mendel

В комментариях подписчики уже успели поздравить пару со столь важной для их отношений датой: "Многие лета, дорогие", "Искренние поздравления", "Любовь вам безгранична на долгие годы", "Приветствую молодоженов".

Напомним, что Павел сделал предложение любимой в первую неделю российского вторжения, а после отправился помогать на фронт. Позже пара просто расписалась в столице, а пишущий зал отложили до окончания войны.

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