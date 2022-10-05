Экс-судья одного из талант-шоу Украины Татьяна Денисова получила российское гражданство

Такой информацией поделился экс-муж Татьяны Денисовой, украинский певец Александр Кривошапко.

Артист рассказал, что Денисова, у которой был украинский паспорт, стала гражданкой России в декабре 2021 года. Как известно, Татьяна Денисова с началом полномасштабного вторжения РФ в Украину отказалась от публичного осуждения российского террора и заявлений в поддержку нашей страны.

"Когда она просто молчала, я понимал почему. Потому что мало кто это знает, но для многих это, наверное, будет ответом на вопрос почему. Еще в ноябре 2021 года она написала мне после того, как мы не общались лет шесть, семь. Она обратилась ко мне, ей нужно было свидетельство о разводе. Я сразу ей прислал, мы очень тепло пообщались. И тогда она озвучила причину, зачем ей требовалось свидетельство о расторжении брака. В то время, в декабре, она получала российское гражданство", – рассказал Кривошапко в интервью Rostyslove Production.

Александр Кривошапко и Татьяна Денисова

Также экс-муж Денисовой рассказал и о ее российском происхождении:

"Вы должны понимать, что это человек, который был рожден в Калининграде. Всю жизнь жил в Севастополе, учился в Питере в Вагановке и после начала карьеры в Украине она еще работала в России. Поэтому да, после 2014 года можно было ее осуждать. Но учитывая ее такое российское происхождение, в декабре 2021-го я не заметил ничего, что бы меня оскорбило. Я понимал, что человку нужно развиваться", — поделился Кривошапко.

Также артист признался, что понимал, что она молчит, потому что из-за позиции в России человек может исчезнуть. Впрочем, когда Денисова стала судьей российского шоу, это уже Кривошапко задело. Более того, Александр вспомнил, как Татьяна отзывалась о России, когда в начале карьеры певец сотрудничал с российским офисом компании Sony:

"Таня мне всегда говорила, когда мои еще первые проекты состоялись, я сотрудничал с российским офисом Sony и постоянно ездил в Москву. Таня тогда не имела к Москве никакого отношения. И она постоянно говорила мне, цитирую: "Саша, Россия – это страна п* дарас*в, наркоманов и проституток". Это ее слова. И поэтому мне очень досадно, что человек, с которым у меня был брак, вынужден жить в столь неприятной для себя атмосфере", — отметил Кривошапко.

Татьяна Денисова и Александр Кривошапко

Отметим, что в течение семи лет Татьяна Денисова являлась членом жюри одного из танцевальных шоу в Украине. Также Денисова в начале февраля принимала участие в съемках еще одного украинского талант-шоу, премьера которого должна была состояться в марте. Впрочем, из-за своей позиции и молчания канал, где должен был выходить проект, прекратил с Денисовой сотрудничество. Позже выяснилось, что хореограф задействована в российском шоу и, оказывается, получила российское гражданство.

Татьяна Денисова

Напомним, не так давно украинская танцовщица Илона Гвоздева эмоционально высказалась о своей коллеге, предательнице Татьяне Денисовой.

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