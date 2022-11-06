Экс-супруг Дорофеевой неожиданно появился на "Голосі країни-12" и подарил цветы другой

Певец спел в дуэте с одной из участниц.

Экс-супруг тренера "Голосу країни-12" Нади Дорофеевой, певец Владимир Дантес, неожиданно появился на сцене вокального шоу.

В первом эпизоде "Нокаутов" одна из участниц команды Нади Дорофеевой, Наталья Николаевенко, исполнила свой кавер на песню Дантеса "Саша".

Неожиданно после выступления вокалистки на сцену вышел сам Владимир. Певец решил поблагодарить девушку за такое исполнение и подарил ей букет цветов.

А вот Дорофеева попросила экс-супруга спеть вместе со своей подопечной, на что Дантес с радостью согласился.

Звездному тренеру очень понравилась индивидуальность и зажигательное выступление Наталии. Разделил мнение Дорофеевой и ее советник Артем Пивоваров, однако певец отметил, что песня немножко не подошла по стилю девушке, поэтому предложил ей спеть отрывок из своего трека. После обсуждений Надя предложила Наталье занять один из трех стульев в ее команде.

Напомним, в продолжении сезона объявлена благотворительная цель – просматривая выпуски, зрители смогут помочь нашим защитникам сражаться с врагом. Каждый желающий может приобщиться к благотворительному сбору, внеся любой взнос на платформе онлайн по ссылке или отправив SMS на благотворительный номер 88007. Стоимость одного благотворительного пожертвования в виде SMS составляет 10 гривен.

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