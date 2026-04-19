Экс-супруг Дженнифер Энистон впервые стал отцом и показал фото новорожденного сына

Бывший актрисы Дженнифер Энистон — 54-летний актер Джастин Теру впервые стал отцом — у него родился сын от жены Николь Брайдон Блум, и он уже поделился первым фото с младенцем.

Новостью Теру поделился в своих соцсетях с эмоциями, которые сложно не прочувствовать. В его Instagram появился черно-белый кадр, где малыш спокойно спит у него на груди. Камера фиксирует момент максимальной близости. Супруги сразу раскрыли пол ребенка, но имя пока оставили в секрете. Публикацию быстро подхватили фанаты, а комментарии заполонили поздравления. Это первый ребенок для Джастина.

«Он здесь. Мы очень его любим», — коротко написал актер.

Позже появились детали, что пополнение в семье произошло в субботу, 18 апреля. Снимок, которым поделились родители, передает атмосферу первых дней — малыш завернут в одеяло, а Теру осторожно держит его возле себя.

Для актера это новый этап после громких отношений в прошлом. Роман Теру и Блум начался с неожиданного появления вместе на светском мероприятии. Впоследствии их все чаще видели как пару, а в августе 2024 года стало известно о помолвке. Свадьба состоялась в марте 2025-го. Уже в конце того же года появились первые слухи о беременности, которые теперь получили свое подтверждение — в виде маленькой истории, которая только начинается.

Джастин Теру с женой Николь Брайдон Блум / © Associated Press

Ранее Теру состоял в браке с Дженнифер Энистон — они поженились в 2015-м после знакомства на съемочной площадке, но спустя три года разошлись, сохранив теплые отношения.

Джастин Теру и Дженнифер Энистон / © Reuters

