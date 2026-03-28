Экс-супруг Джей Ло Марк Энтони рассекретил пол будущего ребенка: нежный намек все выдал

Артист раскрыл главную тайну, кого ожидает семья.

Анастасия Гребешко
Марк Энтони и Надя Ферейра

Марк Энтони и Надя Ферейра / © instagram.com/marcanthony

Экс-супруг Дженнифер Лопес американский певец Марк Энтони вместе с женой-моделью Надей Ферейра объявили пол будущего ребенка — в звездной семье ожидают пополнения.

26-летняя Надя Ферейра вместе с мужем поделилась серией атмосферных кадров в соцсетях. Съемка состоялась на яхте: модель появилась в легком голубом комплекте, а рядом — улыбающийся Марк. В центре внимания — маленькие розовые туфельки, которые сразу стали главным намеком. К ним тянется и их маленький сын, добавляя кадрам особой семейной теплоты.

«Сюрприз, полный любви… если Бог позволит», — подписала публикацию Надя.

Марк Энтони и Надя Ферейра / © instagram.com/marcanthony

Марк Энтони и Надя Ферейра / © instagram.com/marcanthony

Деталь с детской обувью не оставила сомнений: пара готовится к рождению дочери. Для Ферейры это будет второй ребенок, тогда как для Энтони — уже восьмой. Несмотря на богатый родительский опыт, певец не скрывает радости от нового этапа в жизни.

Отметим, Марк Энтони и Надя Ферейра поженились в 2023 году, а уже через год впервые стали родителями общего сына.

Напомним, недавно Анна Сагайдачная показала одномесячного сына и впервые рассекретила его необычное имя.

