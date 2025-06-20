Экс-супруг Ирины Билык встретился с ней за границей и показал, как выглядит певица сейчас

Ирина Билык и Юрий Никитин

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Украинский продюсер Юрий Никитин впервые за долгое время встретился с бывшей гражданской женой Ириной Билык.

Так, даже после развода бывшим удалось сохранить теплые дружеские отношения. И подтверждение этому сделал сам продюсер, опубликовав фото с артисткой. На совместном кадре он предстал с Билык, которая дополнила свой образ розовыми очками. Также продюсер рассекретил, что их встреча состоялась за границей в Польше. Никитин публично засыпал комплиментами звезду и вспомнил их длительное сотрудничество, в частности, как они пытались выйти на иностранный рынок.

Юрий Никитин и Ирина Блик / © instagram.com/yuriynikitin

"Случайности не случайны. Встретил артистку с большой буквы и моего друга — Ирину Билык. Приятная и неожиданная встреча напомнила мне о человеческих и профессиональных качествах и скиллах, которые должна иметь суперзвезда. Учитывая то, что встретились мы в Варшаве, вспомнил о нашей совместной работе на польском музыкальном рынке 25 лет назад, когда мы издавали и продвигали альбом "Bilyk" на польском языке. Это бесспорно незабываемый кейс в моей профессиональной карьере", — поделился продюсер.

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Кроме того, Юрий анонсировал выход новой песни Ирины Билык и пожелал ей успехов в творчестве: "Жду выхода новой твоей песни через несколько дней, Ирина Билык, и желаю быть всегда такой же творческой, активной и радостной. На связи".

Напомним, недавно певица Оля Цибульская показала редкие совместные фото с сыном и мужем, которого скрывает от публики.