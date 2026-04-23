Экс-супруг Камалии удивил признанием об отношении к российской музыке: что слушает миллиардер

Экс-супруг певицы Камалии пакистанский миллиардер и соучредитель премии YUNA Мохаммад Захур, известный своей позицией в отношении Украины, рассказал об отношении к российской музыке и о позиции в контексте культуры.

Бизнесмен в свое время вместе с командой запустил одну из самых известных музыкальных наград в Украине — YUNA. Он вспомнил, что идея премии возникла из ощущения отсутствия собственной площадки для украинских артистов. В то же время талантливые исполнители уже тогда активно звучали далеко за пределами страны.

«Когда мы только начинали свой путь, наши талантливые украинские звезды тогда были буквально везде. И в Украине, и в России они уверенно покоряли абсолютно всех слушателей своим творчеством. А музыкальных премий не было. То есть у себя в стране вроде бы ничего нет, а везде все покорили. И поэтому мы решили сделать. И мы уже делаем это 15 лет. И слава Богу, столько известных звезд прошло через YUNA, что нам теперь чрезвычайно приятно — мы начали это важное дело не зря», — отметил Захур в комментарии «Насправді MAX».

Бизнесмен признается, что с начала полномасштабного вторжения его музыкальные предпочтения существенно изменились. Теперь он все больше тяготеет к звучанию, где переплетаются классические мотивы и современный поп. Отдельное место в его подборке занимает народная музыка Индии и Пакистана. Захур отмечает, что ищет не просто ритм, а культурную глубину и эксперименты со звуком. Когда-то в его списках попадались и российские треки, однако это осталось в прошлом.

«Обычно я слушаю очень интересные переходные музыкальные композиции от традиционной классики в современную попсу. Мне также очень нравятся аутентичные индийские и пакистанские народные песни. Мне раньше нравились и русские песни, но я просто перестал их слушать», — отметил он.

Сам Захур не уточняет прямо, что стало ключевым толчком к такому решению. В то же время его публичная позиция по поддержке Украины и события последних лет дают основания предполагать, что выбор не был случайным. Бизнесмен давно подчеркивает, что Украина стала для него не просто местом жительства, а фактически второй родиной. Его история в стране длится уже более полувека.

«Когда я сюда приехал, я был молодым, и с тех пор она стала для меня то ли первой, то ли второй родиной. Потому что я здесь прожил уже больше, чем там, где я родился. Поэтому определять, какая у меня первая, а какая вторая родина, сейчас очень сложно», — пояснил Захур.

В то же время, кроме выбора отказаться от русской культуры, тема войны России против Украины повлияла и на его семейные отношения. Экс-супруга бизнесмена, певица Камалия, ранее говорила о конфликтах, которые возникали из-за разных взглядов в семье и реакции на российское происхождение дочери от первого брака. По ее словам, эти разногласия становились эмоционально сложными и постепенно отдаляли пару, что в итоге завершилось разрывом после многих лет брака. Сам Захур при этом отмечал, что его дети хорошо понимают контекст войны и не поддерживают действия российских властей.

