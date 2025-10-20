Экс-супруг Лопес обвинил ее в изменах и резко упрекнул в публичной лжи: "Проблема в тебе"

Дженнифер Лопес и Оджани Ноа

Вокруг личной жизни американской певицы и актрисы Дженнифер Лопес бушуют настоящие страсти.

Так, недавно 56-летняя сделала громкое заявление о своих бывших мужьях, что якобы они были «не способны любить». По ее словам, в отношениях ей хватало всего, кроме искренности. На эти слова уже отреагировал один из экс-супругов певицы актер и модель Оджани Ноа, с которым Лопес была в браке с 1997 по 1998 год.

Как оказалось, откровение Дженнифер не оставило равнодушным ее первого мужа. В частности, в комментарии The Sun Ноа обвиняет экс-супругу в лицемерии. Он заявил, что именно она якобы была причиной их развода, и напомнил, что в браке он оставался верным, а она — нет.

«Перестань унижать меня, играя роль жертвы. Проблема не в нас и не во мне — она в тебе. Ты просто не могла держать себя в руках. Тебя любили не раз. Ты была замужем четыре раза и имела множество романов между тем. Хоть раз скажи правду. Я был честным, преданным, никогда не врал и не изменял. Я был слишком добрым к тебе, слишком правильным мужчиной. А ты решила предать меня», — эмоционально заявил актер.

К слову, Дженнифер Лопес была замужем четыре раза: с Оджани Ноа, танцором Крисом Джаддом, певцом Марком Энтони, от которого воспитывает 17-летних близнецов, и актером Беном Аффлеком, с которым разошлась в прошлом году.

